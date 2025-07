The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon sortira le 15 janvier 2026

Une nouvelle étape décisive dans la saga Trails

Déjà disponible au Japon sur PS5 et PS4 depuis septembre 2024, Trails Beyond the Horizon marque une étape cruciale dans l’univers de Zemuria. Cette suite directe met en scène Van Arkride, accompagné de visages familiers tels que Rean Schwarzer (héros de la saga Cold Steel) et le Père Kevin Graham (protagoniste du troisième opus de la saga Trails in the sky), dans une aventure aux enjeux planétaires.

Alors que l’humanité s’apprête à franchir un cap historique avec le lancement de son premier projet spatial, une mystérieuse invitation de Marduk vient bouleverser l’équilibre. Nos héros devront faire face à une menace tapie au cœur même du continent, dans un affrontement aux répercussions colossales.

Pour les curieux qui voudraient se lancer dans la licence sans être trop perdu, on ne peut que vous conseiller d’attendre la sortie de Trails in the Sky the 1st Chapter, le remake du premier opus attendu pour le mois de septembre.

Avec ce trailer riche en action, NIS America met en avant les nouveautés de ce nouvel opus dont de nouveaux systèmes comme les Shard Commands, l’Awakening et le Z.O.C. (qui fige le temps). Il sera également possible de partir à l’assaut du Grim Garten, un donjon entièrement personnalisable.

En parallèle de la sortie standard, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon bénéficiera également d’une édition limitée comprenant :

Une copie de l’édition Deluxe du jeu

Un artbook exclusif

Une mini bande-son originale

Un SteelBook

Une horloge acrylique “Grim Timekeeper”

Le tout présenté dans un coffret collector

The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon sera disponible en France le 15 janvier 2026 sur PlayStation 5, Nintendo Switch 2, PlayStation 4, Switch et PC (Steam, Epic Games Store et GOG).