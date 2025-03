The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon est annoncé en France pour cet automne

Deux The Legend of Heroes pour 2025

On ne s’attendait pas à voir The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon débarquer aussi rapidement, tant le décalage avec les sorties japonaises est habituellement important, notamment en raison de la quantité de textes à traduire et à adapter. Pourtant, NIS America semble bien décidé à réduire cet écart, probablement dans l’objectif de viser une sortie mondiale simultanée pour les prochains épisodes. Pour rappel, ce volet est sorti le 26 septembre 2024 au Japon.

Il s’agit du troisième jeu se déroulant dans la République de Calvard, avec toujours Van Arkride et les membres d’Arkride Solutions au cœur de l’intrigue. Les plus fidèles remarqueront également deux figures bien connues sur l’illustration principale : Rean Schwarzer de l’arc Cold Steel, et Kevin Graham, protagoniste de Trails in the Sky the 3rd. Cette fois, l’intrigue prendra une tout autre ampleur puisqu’elle impliquera directement l’avenir de tout le continent de Zemuria. Alors que la toute première expédition spatiale de l’humanité se prépare, une invitation inattendue de Marduk à participer à un exercice d’entraînement va réunir Van, le Chevalier Cendré Rean Schwarzer et le Père Kevin Graham, les menant sur la piste de certains des secrets les plus enfouis de Zemuria.

Chez nous, le jeu sera distribué par Microids Distribution France et sortira à l’automne sur PC (Steam, GOG, Epic Games Store), PS4, PS5 et Nintendo Switch. Comme d’habitude, seuls les textes anglais seront proposés.