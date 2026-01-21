Test The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon – Falcom au sommet de l’arc Calvard

Jaquette de The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon
The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon
pc
ps5
switch
ps4

Date de sortie : 15/01/2026

  • Un scénario ambitieux et mieux maîtrisé
  • Une narration multi-routes bien équilibrée
  • Le fan service comme on aime
  • Les nouvelles mécaniques (ZOC, Orders, BLTZ, Awakening)
  • Un contenu annexe généreux et bien intégré à l’univers
  • Une mise en scène et des cinématiques parmi les plus impressionnantes de la série
  • Certaines longueurs narratives et scènes dispensables
  • Le Quick Art sous exploité
  • Une transition action / tour par tour encore perfectible
  • Un framerate parfois instable sur PS5
Avec The Legend of Heroes: Trails beyond the Horizon, Falcom signe l’un des épisodes les plus solides et maîtrisés de toute la saga. En trouvant enfin le juste équilibre entre son ambition narrative, le fan service assumé et un système de combat hybride pleinement abouti, le studio transforme l’arc Calvard en véritable point culminant de la licence. Il bénéficie d’une écriture plus solide, d’un rythme globalement maîtrisé et de personnages dont la maturité et la cohésion renforcent considérablement l’impact émotionnel. Sur le plan du gameplay, Beyond the Horizon s’impose comme l’itération la plus complète du système introduit avec Daybreak. Malgré quelques longueurs narratives persistantes, des mécaniques secondaires sous-exploitées et une technique parfois perfectible sur PS5, l’expérience proposée reste particulièrement dense, généreuse et gratifiante. S’il demeure peu accessible aux néophytes, cet épisode récompense pleinement la fidélité des fans de longue date et installe une tension narrative rarement atteinte dans la série.

Ce test a été réalisé à partir d'une version éditeur.

