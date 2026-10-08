Le prochain Gears of War ne demandera pas autant de temps de développement que Gears of Wars: E-Day

The Coalition veut se rassurer à propos de son avenir

Maintenant que The Coalition a fait ses armes sur le moteur d’Epic Games, il peut plus facilement enchaîner sur un nouveau Gears of War sans perdre trop d’années de travail. Crump déclare que Gears of War: E-Day constitue en ce sens une « excellente base » pour les prochains jeux de la série, et déclare à la BBC que « le prochain jeu ne demandera pas du tout tout autant de temps » de production.

C’est le discours que l’on attendait dans la mesure où Xbox est désormais dans une phase de restructuration qui a pour but de capitaliser sur ses plus grosses licences. On pourrait même y voir un commentaire indirect envers Asha Sharma pour lui signifier que The Coalition a désormais tout ce qu’il faut pour produire rapidement des exclusivités importantes pour Xbox, histoire de ne pas être dans le viseur des licenciements. Le sujet a aussi été abordé durant cette interview, mais Crump tente d’être rassurant :

« Ce que je me dis à moi-même et à l’équipe, c’est que nous devons juste nous focaliser sur les choses que l’on peut contrôler […] Nous avons une excellente équipe ici. Et les cadres en particulier travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Donc il y a définitivement un vivier de savoir et d’expérience ici. »

Ce n’est pas ça qui a stoppé pour autant Xbox par le passé. L’avenir de The Coalition se joue certainement sur la rentabilité de Gears of War: E-Day, forcément un peu plus difficile à atteindre maintenant que le jeu est exclusif. Mais Crump pense que faire de la saga Gears une exclusivité est un « choix naturel », et qu’il est fier de cela.