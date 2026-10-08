Le prochain Gears of War ne demandera pas autant de temps de développement que Gears of Wars: E-Day

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Le temps d’attente entre Gears 5 et Gears of War: E-Day aura été considérable, ce qui s’explique facilement par le fait que The Coalition a souhaité faire quelques expérimentations sur l’Unreal Engine 5. Un travail qui a porté ses fruits si l’on en croit les différents retours à propos du jeu (dont le nôtre). Mais les fans de la saga n’ont pas envie de patienter encore sept longues années pour découvrir la suite, et ça tombe bien, puisque le PDG de The Coalition nous promet que le prochain épisode ne demandera pas autant d’investissement.

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Gears of War: E-Day // Source : Xbox

The Coalition veut se rassurer à propos de son avenir

Maintenant que The Coalition a fait ses armes sur le moteur d’Epic Games, il peut plus facilement enchaîner sur un nouveau Gears of War sans perdre trop d’années de travail. Crump déclare que Gears of War: E-Day constitue en ce sens une « excellente base » pour les prochains jeux de la série, et déclare à la BBC que « le prochain jeu ne demandera pas du tout tout autant de temps » de production.

C’est le discours que l’on attendait dans la mesure où Xbox est désormais dans une phase de restructuration qui a pour but de capitaliser sur ses plus grosses licences. On pourrait même y voir un commentaire indirect envers Asha Sharma pour lui signifier que The Coalition a désormais tout ce qu’il faut pour produire rapidement des exclusivités importantes pour Xbox, histoire de ne pas être dans le viseur des licenciements. Le sujet a aussi été abordé durant cette interview, mais Crump tente d’être rassurant :

« Ce que je me dis à moi-même et à l’équipe, c’est que nous devons juste nous focaliser sur les choses que l’on peut contrôler […] Nous avons une excellente équipe ici. Et les cadres en particulier travaillent ensemble depuis plus de 20 ans. Donc il y a définitivement un vivier de savoir et d’expérience ici. »

Ce n’est pas ça qui a stoppé pour autant Xbox par le passé. L’avenir de The Coalition se joue certainement sur la rentabilité de Gears of War: E-Day, forcément un peu plus difficile à atteindre maintenant que le jeu est exclusif. Mais Crump pense que faire de la saga Gears une exclusivité est un « choix naturel », et qu’il est fier de cela.

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Jaquette de Gears of War: E-Day
Gears of War: E-Day
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Date de sortie : 06/10/2026

Calendrier des sorties jeux vidéo octobre 2026

Comme chaque année, la rentrée réserve un bon tunnel de sorties. Celle-ci ne dérange pas à la règle, en atteste la belle liste de septembre. Un sentiment d’autant plus renforcé par le fait que tout le monde veut éviter GTA VI qui sortira le moins prochain. Voyons ensemble tous les jeux vidéo à venir en octobre 2026. Quelles sont les sorties à retenir en octobre 2026 ? Avant de vous faire la liste jeu par jeu, voici d’abord une sélection en vidéo. Dans celle-ci, on revient sur les rendez-vous à ne pas manquer, comme le nouveau Final Fantasy qui permettra de patienter jusqu’à Revelation, le grand retour de Gears of War ou encore un nouveau jeu Star Wars. On n’oubliera pas évidemment Phantom Blade Zero en fin de mois et moult portages du côté de Nintendo. La liste de toutes les sorties jeux vidéo d’octobre 2026 Vous trouverez ici tous les jeux majeurs qui sortiront au mois de juin. Vous trouverez aussi les jeux de ce mois dans notre page dédiée aux sorties jeux vidéo d’octobre 2026. 1er octobre Dynasty Warriors 3: Complete Edition Remastered (PC, PS5, Xbox Series, Switch, Switch 2) Ghost of Yōtei…

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