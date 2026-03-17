Le PlayStation Portal se met lui aussi à jour pour proposer du 1080p en Haute qualité

Décidément, c’est la mode

La mise à jour de demain, mercredi 18 mars, sera déployée partout dans le monde. Elle promet donc des améliorations pensées pour optimiser l’expérience des joueurs et joueuses, notamment concernant la lecture à distance et le streaming des jeux dans le cloud, cette dernière nouveauté ayant été implantée réellement que depuis la fin d’année dernière.

Il sera désormais possible de sélectionner un mode 1080p – Haute qualité permettant de profiter de jeux à un débit binaire plus élevé que le mode 1080p – Standard toujours activé par défaut, promettant ainsi une expérience un peu plus fluide et en meilleure fidélité. L’option peut être activée dans les paramètres de résolution maximum de l’appareil. Parfait pour lancer Crimson Desert ou encore The Seven Deadly Sins: Origin qui se lancent cette semaine.

Cet ajout majeur n’arrive cependant pas seul puisque le streaming dans le cloud se voit aussi amélioré avec l’arrivée de plusieurs optimisations de l’expérience utilisateur :

Améliorations des pages de détails des produits en ce qui concerne les produits inclus dans des offres de jeu regroupées.

en ce qui concerne les produits inclus dans des offres de jeu regroupées. Meilleur affichage des invitations à un jeu.

Notifications de trophée améliorées et notamment le retour de l’animation de trophée Platine.

et notamment le retour de l’animation de trophée Platine. Écran de recherche amélioré avec par exemple la possibilité d’afficher immédiatement le clavier à l’écran lors de la recherche.

Des améliorations qui suivent une tendance qui semble satisfaire PlayStation, qui en profite pour annoncer quelques chiffres sur les réalités d’utilisation de l’appareil jugé jusqu’alors pas très utile. Ainsi, chaque mois, le nombre d’utilisateurs du streaming dans le cloud a augmenté de 162 % entre janvier 2025 et janvier 2026, tandis que plus de 50 % des utilisateurs et utilisatrices du PlayStation Portal sont abonnés à PlayStation Plus Premium, la seule offre qui vous permet de profiter du streaming dans le cloud sur l’appareil.