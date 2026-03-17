Nintendo Switch 2 : la mise à jour 22.0.0 améliore le GameChat et les jeux Switch en mode portable

Le GameChat évolue avec de nouvelles fonctionnalités

La mise à jour renforce les fonctionnalités liées au GameChat, avec plusieurs ajouts importants :

possibilité d’inviter des amis dans une session en cours

invitation possible même si l’ami n’a pas terminé la configuration initiale

amélioration de la qualité du partage d’écran en plein écran

Nintendo précise toutefois que certaines restrictions peuvent s’appliquer, notamment pour les comptes supervisés.

Un boost du mode portable

Sans doute LA nouveauté majeure de cette mise à jour, l’amélioration du mode portable. Elle est pensée pour rapprocher les performances des jeux en mode portable des versions docké (autrement dit un rendu qui se rapproche de celui affiché sur une télévision).

Comment fonctionne l’amélioration du mode portable sur Switch 2 ?

Tout d’abord, sachez que l’amélioration ne concerne que les jeux de la première Nintendo Switch. Nintendo précise toutefois que certains jeux Switch ne seront pas affectés par cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité permet d’obtenir des graphismes potentiellement plus aboutis et une meilleure fluidité, au prix toutefois d’une consommation énergétique accrue. À noter également que l’activation de cette option désactive l’écran tactile et transforme les Joy-Con 2 attachés en manette de type Pro. Enfin, il sera nécessaire de détacher ces derniers avant de connecter d’autres contrôleurs.

Comment activer l’amélioration du mode portable sur Switch 2 ?

Pour activer l’option, rendez-vous dans :

Paramètres de la console Console Fonctionnement des logiciels Nintendo Switch

Quelques exemples avec l’option activée et désactivée

Nous avons rapidement pu essayer quelques jeux et le résultat est assez flagrant sur des titres qui affichaient une résolution assez basse en mode portable sur Switch 1. On pense notamment à Xenoblade Chronicles 2 qui profite largement de la fonctionnalité comme vous pouvez le voir ci-dessous avec un rendu bien plus nette.

(à gauche sans amélioration, à droite avec amélioration)

D’autres se voient un peu moins bien même si on note tout de même une petite différence comme pour Légendes Pokémon Arceus :

Des notes privées pour organiser sa liste d’amis

La version 22.0.0 introduit également une fonctionnalité simple mais pratique, à savoir la possibilité d’ajouter des notes personnalisées sur ses amis. Ce contenu est strictement privé et il est possible de modifier ou consulter ces notes via l’application mobile (version 3.3.0 minimum)

Des améliorations de confort et de nouvelles options

Plusieurs améliorations viennent enrichir l’expérience utilisateur :

navigation vidéo améliorée avec avance/retour de 10 secondes (ZL/ZR) dans l’eShop

nouveaux contenus compatibles avec les uploads automatiques (vidéos, captures modifiées)

affichage détaillé du stockage par type de données

possibilité de tester l’audio en 5.1 surround

Des ajustements visuels ont également été apportés au chargement des cartes de jeu virtuelles dans le menu HOME.

Mode avion et accessibilité améliorés

Le mode avion devient un peu plus flexible avec :

une mémorisation des préférences Wi-Fi, Bluetooth et NFC

une activation/désactivation individuelle depuis les réglages rapides

Avec cette mise à jour 22.0.0, la Switch 2 gagne un nouvel argument de poids pour les jeux Switch 1 qui jouissent désormais d’un mode portable bien plus propre. A voir combien de titres profitent réellement de cet avantage. On espère une liste complète officielle de la part de Nintendo.