Le PlayStation Portal se met à jour pour vous laisser jouer à vos jeux PS5 sur le cloud

Jouez sans vous soucier de votre PS5

Considéré comme trop dépendant de votre PS5, le PlayStation Portal avait essuyé quelques critiques à sa sortie. Sony avait alors annoncé travailler sur un moyen de streamer vos jeux PS5 directement en cloud gaming, afin de laisser votre PS5 se reposer, tout en devenant un accessoire plus autonome. Cette mise à jour est à nos portes, puisqu’elle arrivera dès demain, le 6 novembre, aux alentours de 15 heures (heure de Paris).

En la téléchargeant, votre PlayStation Portal pourra accéder à des milliers de jeux cloud compatibles, notamment ceux présents dans le PlayStation Plus Premium. Ainsi, vous n’aurez plus besoin d’allumer à distance votre PS5. Avec cette mise à jour, c’est aussi toute l’interface de l’accessoire qui va être repensée, avec un onglet Remote Play (pour jouer de manière traditionnelle en lien avec votre PS5) et un onglet pour le jeu en cloud, afin de profiter des jeux compatibles. Pour retrouver la liste des jeux disponibles en cloud, vous pouvez la consulter sur le site officiel de PlayStation.

On retrouvera également quelques améliorations dont l’audio 3D, le verrouillage par mot de passe, la boutique en jeu pendant le streaming et des options d’accessibilité, comme pour la taille du texte. En bref, le PlayStation Portal tel qu’il aurait dû être vendu au départ.