Le phénomène Hades II sort enfin sur Nintendo Switch et vous pouvez déjà le précommander

Où précommander Hadès II en version physique sur Nintendo Switch 2 ?

Attendu exclusivement et temporairement sur console sur la Nintendo Switch 2 pour son lancement en version 1.0, Hades II prévoit de tirer pleinement parti des capacités techniques de la machine avec une fréquence d’images allant de 60 images par seconde en portable à 120 fps en mode TV et un affichage en 1080p natif dans les deux modes.

Pour le trouver au meilleur prix en version physique uniquement sur Nintendo Switch 2, il faudra à date vous tourner vers Leclerc qui propose la meilleure offre à 36,90 €, tout en sachant que le prix éditeur est fixé à 49,99 €. Il existe une réelle différence puisque la version numérique sera, elle, proposée à 29,99 € autant sur Nintendo Switch que Nintendo Switch 2 avec une mise à niveau gratuite pour la dernière console de Big N si vous possédez la version Switch.

L’attente est presque terminée puisque Hadès II sera disponible en version 1.0 sur PC et en exclusivité console temporaire sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 dès le 25 septembre prochain en version numérique, mais pas avant le 20 novembre en version physique. En attendant, vous pouvez retrouver notre premier avis après une vingtaine d’heures sur le jeu lors de la sortie de son accès anticipé.