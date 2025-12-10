Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online

Double dose de Rayman, ou presque

Nintendo a révélé l’identité de deux prochains titres à rejoindre le catalogue des Nintendo Classics de la Nintendo 64 via l’abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel, et l’un des deux jeux en question n’est autre que Rayman 2: The Great Escape.

Le titre culte reviendra dès le 17 décembre sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2 via l’abonnement, et vous permettra de revivre l’un des épisodes les plus connus avec ce personnage, sorti il y a plus de 25 ans maintenant. N’attendez pas trop d’améliorations techniques ici puisque l’on parle d’un simple portage, et non d’un remaster, mais retrouver Rayman devrait tout de même faire plaisir, peu importe dans quel état.

De plus, Rayman 2 ne sera pas le seul jeu à rejoindre le catalogue à cette date, car Tonic Trouble sera également ajouté au service. Vous aurez donc en quelque sorte une double dose de Rayman 2 puisque Tonic Trouble a aussi été pensé par Michel Ancel et développé par Ubisoft (Ubi Soft Montréal de l’époque).