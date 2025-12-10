Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Le retour du légendaire Rayman se fait attendre et ce n’est pas demain que le héros sans bras et sans jambe sera de retour, même si l’on sait qu’Ubisoft Milan et Ubisoft Montpellier travaillent sur un nouveau titre. Pour patienter, rien de mieux que de se replonger dans quelques souvenirs, et c’est Nintendo qui nous offre notre petit moment nostalgie aujourd’hui, du moins si l’on est abonné au service Nintendo Switch Online.

Cet article peut contenir des liens affiliés

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC

pc
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC

King of Meat : le fiasco du jeu d’Amazon pousse le studio Glowmade à licencier ses équipes

pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : King of Meat : le fiasco du jeu d’Amazon pousse le studio Glowmade à licencier ses équipes

Le remake de System Shock sera disponible dès la semaine prochaine sur les deux Switch

switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de System Shock sera disponible dès la semaine prochaine sur les deux Switch

Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)

pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les sorties jeux vidéo de la semaine du 8 décembre (Skate Story, Unbeatable, Terminator 2D: No Fate…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Rayman 2 revient sur les consoles Switch via l’abonnement du Nintendo Switch Online
Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) est sauvé in-extremis après avoir été abandonné par Xbox
Image d\'illustration pour l\'article : Le jeu de John Romero (co-créateur de DOOM) est sauvé in-extremis après avoir été abandonné par Xbox
Même s’il rachète Warner Bros, Netflix se fiche pas mal de Warner Bros Games, qui est décrit comme peu important
Image d\'illustration pour l\'article : Même s’il rachète Warner Bros, Netflix se fiche pas mal de Warner Bros Games, qui est décrit comme peu important
The Game Awards : le mystère de la statue serait enfin résolu et Larian Studios (Baldur’s Gate 3) serait derrière tout ça
pc
Image d\'illustration pour l\'article : The Game Awards : le mystère de la statue serait enfin résolu et Larian Studios (Baldur’s Gate 3) serait derrière tout ça
Call of Duty : fini les sorties de Modern Warfare et Black Ops à la suite, la franchise promet une vraie rupture
pc
ps5
xbox series
ps4
xbox one
Image d\'illustration pour l\'article : Call of Duty : fini les sorties de Modern Warfare et Black Ops à la suite, la franchise promet une vraie rupture
Wholesome Snack 2025 : Voici 10 jeux adorables et cozy qu’il faut découvrir
Image d\'illustration pour l\'article : Wholesome Snack 2025 : Voici 10 jeux adorables et cozy qu’il faut découvrir
Broken Ranks dévoile Trials of the Lodge, un nouveau mode roguelite attendu pour le 16 décembre
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Broken Ranks dévoile Trials of the Lodge, un nouveau mode roguelite attendu pour le 16 décembre
À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé
ps5
ps4
Image d\'illustration pour l\'article : À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé
Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33
Image d\'illustration pour l\'article : Voici la liste des nommés pour les meilleurs jeux de l’année aux BAFTA, encore avec beaucoup de Clair Obscur: Expedition 33
Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Bethesda ressort Skyrim pour la millième fois, cette fois-ci sur Nintendo Switch 2
Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag apparait chez l’organisme PEGI, l’annonce ne devrait plus tarder
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake d’Assassin’s Creed IV: Black Flag apparait chez l’organisme PEGI, l’annonce ne devrait plus tarder
Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC
pc
switch
Image d\'illustration pour l\'article : Pardon My French Toast : Le jeu de plateformes gourmand de ReRolled Studio lancera son accès anticipé le 18 décembre sur PC
King of Meat : le fiasco du jeu d’Amazon pousse le studio Glowmade à licencier ses équipes
pc
ps5
xbox series
switch
Image d\'illustration pour l\'article : King of Meat : le fiasco du jeu d’Amazon pousse le studio Glowmade à licencier ses équipes
Microsoft Flight Simulator 2024 vous emmène faire un tour à Hawkins dans son extension Stranger Things
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Microsoft Flight Simulator 2024 vous emmène faire un tour à Hawkins dans son extension Stranger Things
L’un des actionnaires importants de Square Enix demande des comptes et publie un rapport à charge sur l’éditeur
Image d\'illustration pour l\'article : L’un des actionnaires importants de Square Enix demande des comptes et publie un rapport à charge sur l’éditeur
The Alters reçoit une mise à jour gratuite massive, avec un mode Photo et un mode « Relax »
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : The Alters reçoit une mise à jour gratuite massive, avec un mode Photo et un mode « Relax »
Resident Evil Requiem : Une fuite en provenance du PlayStation Store révèle la présence d’un personnage important
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Resident Evil Requiem : Une fuite en provenance du PlayStation Store révèle la présence d’un personnage important
Après être sorti sur PC et Switch, Rune Factory: Guardians of Azuma arrive sur PS5 et Xbox Series
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après être sorti sur PC et Switch, Rune Factory: Guardians of Azuma arrive sur PS5 et Xbox Series
Un nouveau jeu The Boys est annoncé, échappez à Homelander en réalité virtuelle
ps5
meta quest
playstation vr 2
Image d\'illustration pour l\'article : Un nouveau jeu The Boys est annoncé, échappez à Homelander en réalité virtuelle
Take-Two fonde un nouveau studio avec les directeurs de Perfect Dark, annulé plus tôt cette année par Microsoft
Image d\'illustration pour l\'article : Take-Two fonde un nouveau studio avec les directeurs de Perfect Dark, annulé plus tôt cette année par Microsoft
Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic trouve un nouveau studio, et un remake de KOTOR 2 fait parler de lui
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic trouve un nouveau studio, et un remake de KOTOR 2 fait parler de lui
La saga Tomb Raider va faire parler d’elle aux Game Awards, enfin la présentation du prochain jeu ?
Image d\'illustration pour l\'article : La saga Tomb Raider va faire parler d’elle aux Game Awards, enfin la présentation du prochain jeu ?
Le remake de System Shock sera disponible dès la semaine prochaine sur les deux Switch
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Le remake de System Shock sera disponible dès la semaine prochaine sur les deux Switch
Game Awards : Voici les 5 jeux en lice pour la récompense 100% votée par le public
Image d\'illustration pour l\'article : Game Awards : Voici les 5 jeux en lice pour la récompense 100% votée par le public