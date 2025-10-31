La nouvelle génération de ce MMORPG mythique débarque enfin en Europe avec une bêta fermée

Un héritage comme base solide

Si vous êtes passés à côté des annonces autour de Ragnarok X: Next Generation, il s’agit d’un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) entièrement gratuit inspiré du très réputé jeu mobile Ragnarok Online développé par Gravity Corp, cette fois avec des graphismes présents pour la première fois en 3D dans la licence, au cœur d’un monde immense et riche en détails. Lancé en 2022, Ragnarok Online a sensiblement bouleversé les tendances de l’époque avec deux mécaniques marquantes : l’intégration hybride de personnages en 2D dans des environnements en 3D détaillés, un système de classes approfondi, des mécaniques sociales liées aux guildes, des donjons en raids stratégiques et une progression des personnages fondée sur les compétences et le temps de jeu.

Deux décennies plus tard, la franchise, très présente en Asie, totalise pas moins de 25 millions d’utilisateurs dans 76 pays d’après les compteurs tenus par l’éditeur, sans compter les multiples produits dérivés et adaptations transmédias produites. Ce nouvel opus conserve les fondamentaux avec une histoire passionnante (vous devenez le descendant d’Odin qui contrôle un morceau du cœur d’Ymir dans le but d’arrêter la destruction de Midgard), les guildes à former, les personnages à faire évoluer et des missions à accomplir. Sans oublier les passe-temps comme la pêche, l’artisanat, etc.

En débarquant sur mobile lors de son lancement en pleine pandémie mondiale, Ragnarok X: Next Generation (ou ROX pour les intimes) a su prendre du galon et s’imposer comme l’une des nouvelles références en matière de MMORPG classique au pays du Soleil levant. Le jeu va alors ramener du contenu déjà présent dans Ragnarok Online, à savoir les classes originales (Épéiste, Mage, Archer, Acolyte, Voleur, Marchand, etc.), les mécanismes de base (comme l’attribution de statistiques), les monstres classiques (comme Poring ou Mad Bunny) et même les villes et les lieux familiers, tout en optimisant l’ergonomie et la souplesse d’un gameplay PC pour l’adapter aux appareils mobiles, capable de convaincre les novices et les joueurs les plus aguerris.

Ragnarok X, la Next Generation du MMORPG ?

Avec déjà plus de 20 millions de joueurs et joueuses partout dans le monde, il ne manquait plus que la région européenne pour entrer dans la danse et gouter à cette nouvelle version de la franchise à succès. Disponible sur PC, iOS et Android, Ragnarok X: Next Generation a permis d’atteindre les sommets dans les charts, notamment en Asie du Sud-Est en se plaçant comme l’une des applications mobiles les plus rentables et en remportant le prix de Jeu de l’année sur Google Play à Singapour, en Thaïlande et en Indonésie. Tendance confirmée avec son arrivée dans plusieurs pays américains en mai dernier (dont les États-Unis, le Canada, le Brésil ou bien le Mexique) avant son arrivée en bêta fermée dès le mois de novembre en Europe.

Comme on peut le constater dans les images du jeu, Ragnarok X: Next Generation arbore une esthétique plutôt fantaisiste et très connotée univers asiatique, le tout peint façon aquarelle avec des personnages détaillés et des paysages plutôt réussis et immersifs. Il faut également signaler que le jeu va vous proposer de conserver la vue classique isométrique en 2,5D de l’opus original, tout en ajoutant une vue panoramique en 3D à 360°, avec la possibilité de basculer librement entre les deux modes pour satisfaire le plus grand nombre possible en fonction des préférences, le tout avec une cross-progression assurée entre vos différents supports de jeu.

Et si vous êtes plutôt adeptes de MMO au sens large, vous ne serez pas dépaysés en prenant part à Ragnarok X: Next Generation puisque l’on retrouvera une progression similaire et un aspect social classique des MMO, avec des raids contre des boss (contre Osiris, Lord of Death ou encore Baphomet) vous demandant une certaine coalition entre les classes (DPS, tanks ou encore soigneurs) avec pour finir les 15 meilleures équipes en termes de dégâts qui vont alors se disputer le butin rare. Les différents métiers de l’artisanat (comme la pêche, la forge, ou encore la cuisine) vont eux s’inspirer de ceux de Final Fantasy XI, en vous permettant de produire des ressources échangeables et offrant ainsi un gameplay diversifié avec une approche plus moderne et pas uniquement tournée vers les combats.

Mais c’est vraiment gratuit ?

Il s’agit de l’une des particularités de Ragnarok X: Next Generation comparé à de nombreux autres MMORPG, il est entièrement gratuit et ne dispose d’aucune boutique en jeu. Les développeurs prônent ici une équité totale entre les joueurs et joueuses payants (qui peuvent tout de même acheter de quoi simplifier leur progression) et celles et ceux en free-to-play, qui pourraient même disposer d’un arsenal supérieur en termes de performances que leurs acolytes payeurs.

En effet, l’équipement de base, les matériaux d’amélioration et les objets cosmétiques s’obtiennent grâce aux quêtes, aux donjons ou aux métiers d’artisanat et sont tous échangeables via une vente aux enchères, puisque dans ce cas précis, l’économie est conduite par les joueurs et joueuses et repose sur un système d’offre et de demande, avec des frais de transaction négligeables.

N’hésitez pas à parcourir les comptes officiels sur les réseaux sociaux pour en apprendre plus sur l’arrivée de Ragnarok X: Next Generation en Europe sur PC, iOS et Android très prochainement. Enfin, pour vous permettre de découvrir l’univers et le gameplay de Ragnarok X: Next Generation, les équipes de développement vous proposent de prendre part à la période de bêta fermée, qui s’étalera sur deux semaines du 31 octobre au 13 novembre prochain, en vous inscrivant sur le site officiel du jeu.