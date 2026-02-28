Le jeu service God of War de Bluepoint devait mettre en scène Atreus, le studio a aussi pitché un spin-off de Ghost of Tsushima

Bluepoint a épluché le catalogue PlayStation pour se trouver une dernière chance

Dans son article, le journaliste précise que le jeu service God of War (qui n’enthousiasmait visiblement pas grand monde au sein du studio) était principalement tourné autour d’Atreus, le fils de Kratos. L’idée était de le voir plonger au sein des Enfers (grecs, le royaume d’Hadès en sorte), et chaque joueur et joueuse aurait incarné une version différente d’Atreus pour coopérer ensemble vers la sortie. Comme tout jeu service, un suivi régulier du titre était prévu. Mais le jeu n’a jamais vraiment réussi à prendre forme.

Jason Schreier précise aussi que l’idée de développer un spin-off de God of War permettrait à la série d’avoir en quelque sorte son propre (petit) univers partagé, tel un Marvel Cinematic Universe. Une idée qui a de quoi faire frissonner certains fans, mais qui semble être (heureusement ?) enterrée aujourd’hui).

Suite à cet échec en janvier 2025, Bluepoint Games se serait donc tourné vers le remake de Bloodborne, avant de se heurter à la réticence de FromSoftware. Ce n’était cependant pas le seul pitch tenté par le studio. Bluepoint voulait aller piocher dans le catalogue d’autres PlayStation Studios, puisque, après God of War, il se serait intéressé à Ghost of Tsushima pour produire un spin-off. Schreier indique bien que plusieurs licences PlayStation ont été approchées avec cette idée, mais rien ne s’est jamais réellement concrétisé. Le studio aurait même présenté une version actualisée de son propre remake de Shadow of the Colossus, ce qui montre à quel point Bluepoint était pied au mur.

Sony aurait alors estimé que le studio n’était plus à même de réaliser un jeu en solo, et n’avait pas d’autres projets à lui confier en tant que studio de support pour l’occuper, ce qui a scellé le destin de Bluepoint.