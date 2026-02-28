Bluepoint Games voulait produire un remake de Bloodborne, Sony était partant, mais FromSoftware a dit non

Si, vous aussi, vous nourrissez une attente fébrile à l’idée de voir revenir Bloodborne dans une version actualisée pour les consoles modernes, vous pouvez dès à présent passer à autre chose. Les faux insiders ne cessent de nous faire miroiter cette possibilité depuis des années, mais l’idée d’un remake de Bloodborne n’a en réalité que germé l’année dernière chez Sony, avant d’être abandonnée. Jason Schreier nous raconte tout cela via une nouvelle enquête publiée sur Bloomberg, qui revient sur la fermeture de Bluepoint Games.

bloodborne chasseur de dos illustration

Jaquette de Bloodborne
Bloodborne
ps4

Date de sortie : 24/03/2015

