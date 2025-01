Tout le monde l’a oublié mais le film Shadow of the Colossus n’est peut-être pas tout à fait enterré

Il faut encore réunir un budget colossal

Puisque l’on a plus entendu parler du projet depuis une décennie, on pouvait en conclure qu’il n’était plus d’actualité, surtout maintenant que le réalisateur a d’autres chats à fouetter (il doit notamment réaliser le film Batman: The Brave and the Bold pour l’univers DC). The Gamer rapporte pourtant que Muschietti a été interrogé à ce sujet au micro de l’émission La Baulera del Coso sur Radio TU dans laquelle il a réaffirmé tout son amour pour le jeu tout en déclarant que le projet n’était pas annulé, et même plus vivant que jamais :

« Je ne suis pas un grand joueur, mais Shadow of the Colossus me semble être un chef-d’œuvre et j’y ai joué plusieurs fois. Le film est en développement depuis 10 ans et maintenant la possibilité de le réaliser s’ouvre enfin. »

Il continue en déclarant que le script semble prêt et que plusieurs versions possibles du film existent selon le budget qui lui sera accordé :

« Il existe différentes versions du film, et évidemment, je veux qu’ils me donnent 200 millions de dollars, mais c’est un autre facteur à prendre en compte. »

Un souhait irréaliste et sans doute pas nécessaire lorsque l’on sait que Shadow of the Colossus repose aussi sur son minimalisme. Créer les colosses en CGI demanderait de l’argent, c’est certain, mais peut-être pas autant grâce à un peu de créativité. Enfin, vu la tendance des budgets qui explosent de plus en plus à Hollywood, la déclaration n’est pas étonnante. Reste encore à voir si des producteurs donneraient autant de dollars pour un tel projet, qui a peu de chances d’attirer les foules en salles.