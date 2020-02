Voici la liste complète et officielle des trophées du remake de Shadow of the Colossus sur PlayStation 4. Cela vous permettra d’obtenir tous les trophées et donc le platine pour viser le 100% sur la console de Sony.

Le garçon cornu

Obtenir tous les trophées.

Obtenir tous les trophées. Roi de la vitesse

Obtenir tous les objets du mode Time Attack en une seule fois.

Obtenir tous les objets du mode Time Attack en une seule fois. Mortel intrépide

Agrandir au maximum la barre de santé et la barre d’endurance de Wander.

Agrandir au maximum la barre de santé et la barre d’endurance de Wander. Rapide comme l’éclair

Terminer le mode difficile en moins de 5h41m28s.

Terminer le mode difficile en moins de 5h41m28s. Couché

Vaincre le colosse 8 avant qu’il ne puisse se retourner.

Vaincre le colosse 8 avant qu’il ne puisse se retourner. Point de poignets

Vaincre le colosse 3 sans lui briser les poignets.

Vaincre le colosse 3 sans lui briser les poignets. Vers l’inconnu

Traverser le pont pour atteindre l’entrée des Terres interdites.

Traverser le pont pour atteindre l’entrée des Terres interdites. Invincible

Terminer une partie sans mourir.

Terminer une partie sans mourir. Porteur de la malédiction

Terminer le jeu dans n’importe quel mode de difficulté.

Terminer le jeu dans n’importe quel mode de difficulté. La rage de Dormin

Utiliser le souffle de Dormin.

Utiliser le souffle de Dormin. Pour le salut

Prier dans tous les sanctuaires.

Prier dans tous les sanctuaires. Cascadeur

Réaliser toutes les cascades avec Agro.

Réaliser toutes les cascades avec Agro. Fruit du jardin

Goûter au fruit empoisonné.

Goûter au fruit empoisonné. L’épée de Sa Majesté

Vaincre un colosse avec l’épée de la reine.

Vaincre un colosse avec l’épée de la reine. Cible verrouillée

Utiliser l’épée pour cibler un point faible.

Utiliser l’épée pour cibler un point faible. Fruit de la terre

Manger un morceau de fruit.

Manger un morceau de fruit. Guerrier chevronné

Vaincre un colosse avec un coup de lame en cours de saut.

Vaincre un colosse avec un coup de lame en cours de saut. Réminiscence du passé

Vaincre un colosse en mode Réminiscence.

Vaincre un colosse en mode Réminiscence. Pas de lézard

Obtenir une queue de lézard étincelant.

Obtenir une queue de lézard étincelant. Animaux sauvages

Interagir avec une colombe, un faucon, un poisson et une tortue.

Interagir avec une colombe, un faucon, un poisson et une tortue. La chance de l’explorateur

Trouver le tonneau dans la grotte cachée.

Trouver le tonneau dans la grotte cachée. Tireur d’élite

Tirer sur un lézard avec une flèche spéciale.

Tirer sur un lézard avec une flèche spéciale. La vallée du nomade

Vaincre le 1er colosse.

Vaincre le 1er colosse. Le mammouth

Vaincre le 2e colosse.

Vaincre le 2e colosse. Le chevalier endormi

Vaincre le 3e colosse.

Vaincre le 3e colosse. Le champ de pierres tombales

Vaincre le 4e colosse.

Vaincre le 4e colosse. Sous le vent

Vaincre le 5e colosse.

Vaincre le 5e colosse. La tombe du géant

Vaincre le 6e colosse.

Vaincre le 6e colosse. Une pluie d’éclairs

Vaincre le 7e colosse.

Vaincre le 7e colosse. Écailles du colisée

Vaincre le 8e colosse.

Vaincre le 8e colosse. Spéléologue

Vaincre le 9e colosse.

Vaincre le 9e colosse. Le mystère des sables

Vaincre le 10e colosse.

Vaincre le 10e colosse. Gardien de la fosse

Vaincre le 11e colosse.

Vaincre le 11e colosse. La terreur du lac

Vaincre le 12e colosse.

Vaincre le 12e colosse. Des signes dans la tempête

Vaincre le 13e colosse.

Vaincre le 13e colosse. Le bouclier du colosse

Vaincre le 14e colosse.

Vaincre le 14e colosse. La vallée du déchu

Vaincre le 15e colosse.

Vaincre le 15e colosse. Le dernier colosse

Vaincre le 16e colosse.

