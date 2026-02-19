Sony ferme le studio Bluepoint Games, à qui l’on doit les remakes de Demon’s Souls et Shadow of the Colossus

Un autre studio victime de la stratégie de jeux service échouée de Sony

Jason Schreier nous annonce ce soir que Bluepoint Games n’est plus. Sony a décidé de fermer le studio dès ce mois de mars, qui comptait environ 70 personnes dans ses rangs. Dans un mail relayé sur ResetEra, qui Hermen Hulst, PDG des PlayStation Studios, nous sort l’habituelle rengaine (pour ne pas dire baratin) du marché difficile et de la croissance trop lente pour justifier cette décision, et ce après avoir vanté toutes les réussites récentes du groupe :

« Dans le même temps, nous évoluons dans un contexte industriel de plus en plus difficile. La hausse des coûts de développement, le ralentissement de la croissance du secteur, l’évolution des comportements des joueurs et un contexte économique plus morose rendent la création de jeux plus complexe. Pour faire face à cette réalité, nous devons continuer à nous adapter et à évoluer. Nous avons examiné attentivement notre activité afin de garantir notre succès actuel tout en nous positionnant favorablement pour l’avenir. Par conséquent, nous fermerons Bluepoint Games en mars. Cette décision n’a pas été prise à la légère. Bluepoint est une équipe incroyablement talentueuse et son expertise technique a permis d’offrir des expériences exceptionnelles à la communauté PlayStation. Je tiens à remercier tous les membres de Bluepoint pour leur créativité, leur savoir-faire et leur engagement envers la qualité. »

Bluepoint Games a pourtant été acquis plutôt récemment par Sony, puisque c’est en 2021 qu’il a rejoint les rangs des PlayStation Studios suite à son remake de Demon’s Souls. Ces derniers temps, le studio était aux abonnés absents, même s’il avait servi de studio de support pour God of War Ragnarok. Il devait d’ailleurs continuer à travailler sur la licence avec un jeu service God of War (l’idée est toujours aussi farfelue), qui a finalement été annulé en janvier dernier.

Il faut donc croire qu’en un an, Sony n’a pas su quoi faire de Bluepoint, ce qui est assez incompréhensible à la vue du CV du studio. Ce dernier n’avait pas connu de gros échecs financiers récemment, et son seul projet qui n’a pas vu le jour provenait d’une stratégie qui avait été mise en place par Sony lui-même, qu’il regrette d’ailleurs amèrement aujourd’hui si l’on se fie au nombre de jeux service annulés. En bref, un bien triste destin pour ce studio qui méritait bien mieux.