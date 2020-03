PlayStation Plus : Présentation des jeux PS Plus Mars 2020

Nous sommes mardi, c’est donc l’arrivée des jeux PlayStation Plus du mois de mars 2020. Comme chaque mois, on vous propose une rapide présentation des jeux titres qui arrivent dans le PS Plus, et il y a un incontournable parmi cette nouvelle sélection.

Présentation du PS Plus février 2020

Après avoir profité de deux compilations en janvier et en février, avec respectivement Uncharted et BioShock, le mois de mars réserve une autre bonne surprise pour les abonnés : un grand classique des consoles de Sony. Vous l’avez sans doute remarqué, mais on parle bien du remake de Shadow of the Colossus.

Sorti en 2018, il s’agit d’une revisite de l’oeuvre sorti sur les précédentes machines du constructeur. Très porté sur le contemplatif, il s’agit d’un jeu d’action/aventure où l’on devra terasser des colosses. Tandis que l’autre jeu PS4, c’est Sonic Forces, un épisode 3D qui n’avait pas forcément convaincu tout le monde à sa sortie. On notera aussi qu’un essai pour Predator: Hunting Grounds est proposé aux abonnés PS Plus du 27 au 29 mars.