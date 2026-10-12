Le jeu Naruto Mobile arrive enfin en Occident, plus d’une décennie après sa sortie en Chine

Une décennie de retard à rattraper

Dans le cadre du « Project Rasengan », qui met en avant tout un tas de projets Naruto (dont un nouveau manga nommé Naruto: Shadow Rising), on découvre donc l’existence d’une version globale pour Naruto Mobile, qui est un jeu de combat 2D en 1 vs 1. On ignore si le jeu sera traduit en français, mais il devrait au moins sortir dans le reste du monde quelque part entre 2027 et 2029, sans date plus précise pour le moment. On le convient, c’est très large, mais on a droit à un nouveau teaser pour patienter.

Beaucoup de questions se bousculent maintenant puisque sortir un free-to-play de la sorte (aussi vieux) sur de nouveaux territoires n’est pas commun. On se demande si cette version globale aura par exemple le même contenu que la version chinoise, avec tous les personnages sortis à ce jour. Ce qui ferait un sacré contenu à rattraper pour les nouveaux arrivants, avec beaucoup de choses à débloquer, et donc, à acheter. On devait en savoir un peu plus à l’occasion de la Jump Festa qui se déroulera du 19 au 20 décembre prochain.

Naruto Mobile sera à la fois disponible sur les mobiles iOS et les appareils Android.