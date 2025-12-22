Bleach Mirrors High : Le manga sera à nouveau adapté en jeu mobile, sortie prévue à l’été 2026

Le créateur du manga serait très impliqué

Bandai Namco va donc adapter une nouvelle fois le manga Bleach sur mobiles avec Bleach Mirrors High, un titre prévu sur iOS et Android dont on ne sait presque rien aujourd’hui, la faute à un teaser qui reste assez énigmatique pour le moment.

Tite Kubo semble cependant être assez investi dans le jeu puisqu’il s’occupera bien des designs de personnages et a aussi été impliqué dans l’écriture du scénario :

« Pour ce projet, j’ai participé dès le départ et j’ai travaillé sur le titre, le scénario et la conception des personnages. Concernant ce dernier point, j’étais tellement enthousiaste que j’ai fini par en faire bien plus que ce qui était demandé. Pour le logo, je voulais créer quelque chose qui reflète mon style. Je l’ai conçu de façon simple, mais percutante. J’ai assisté aux auditions et participé aux séances d’enregistrement ; les personnages sont donc exactement comme je les avais imaginés. L’histoire est en partie liée au scénario principal du manga, alors j’espère que vous l’apprécierez aussi. »

On sait en revanche que Bleach Mirrors High sortira dans le courant de l’été 2026. Une période bien calculée, puisque c’est aussi là que la dernière partie de l’anime sera diffusée.