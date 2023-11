Le free-to-play Final Fantasy VII Ever Crisis sortira le 7 décembre sur Steam

C’est donc bien cette année que vous pourrez jouer à Final Fantasy VII Ever Crisis sur PC via Steam, puisque cette version arrivera la semaine prochaine, le 7 décembre. Pile à temps pour les célébrations de Noël, qui permettent d’obtenir des costumes spéciaux pour Tifa et Aerith. Comme pour la version mobile, cette version Steam ne sera malheureusement pas traduite en français.

Steam Version Release Date Confirmed!#FF7EC Steam Version

Available on Dec. 7, 2023 (JST)!

The release date for the Steam version of FINAL FANTASY VII EVER CRISIS has been confirmed for Dec. 7!

Add it to your wishlist!

*Date and time may vary in some regions.#FF7EverCrisis

— FINAL FANTASY VII EVER CRISIS_EN|FF7EC (@FFVII_EC_EN) November 30, 2023