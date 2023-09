Le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis est désormais disponible en free-to-play

Mais pas de traduction française…

Vous pouvez dès à présent télécharger Final Fantasy VII Ever Crisis sur votre mobile Android ou iOS, et y jouer gratuitement étant donné qu’il s’agit d’un free-to-play. Bien entendu, le vrai modèle économique derrière le titre est celui du gacha, puisqu’il vous demandera d’aller chercher des armes toujours plus fortes via une mécanique de loterie.

Pour le moment, seul le début de l’histoire de Final Fantasy VII est disponible, en plus du récit de Crisis Core et The First Soldier, qui contient un scénario inédit avec un jeune Sephiroth. Square Enix entend sortir un nouveau chapitre tous les mois, tandis que d’autres contenus annexes permettent de s’occuper, notamment de la coop.

Cependant, vous aurez peut-être la mauvaise surprise de voir que le jeu n’est pas traduit en français, ce qui est assez incompréhensible pour une telle entreprise comme Square Enix, et pour une aussi grosse licence que Final Fantasy VII. Si l’anglais ne vous fait pas peur, pas de soucis, mais pour celles et ceux qui ont plus de mal, l’accès sera plus difficile. Espérons qu’une traduction finisse par arriver chez nous, au fur et à mesure que les chapitres sortiront.