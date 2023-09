Final Fantasy VII Ever Crisis : le jeune Sephiroth le 29 septembre et une version PC annoncée

Final Fantasy VII Ever Crisis se lance dans le babysitting

Cela avait été promis dès le premier jour via un teaser si vous aviez atteint la fin du contenu de base, la prochaine grosse mise à jour de Final Fantasy VII Ever Crisis continuera la partie du mode histoire dédiée à First Soldier. Et on pouvait donc voir dès cette bande-annonce le fait que le quatrième membre de l’équipe composée par Glenn, Lucia et Matt serait jouable, un certain Sephiroth.

Alors comme First Soldier est un préquel, il ne s’agit pas exactement du Sephiroth que vous connaissez mais de sa version jeune. Et c’est pour cela qu’en plus d’un nouveau design, il a aussi droit à une nouvelle voix. En effet, pas de Toshiyuki Morikawa puisqu’il s’agira plutôt de Yuichiro Umehara que vous pouvez connaître en tant que Weather Report dans JoJo’s Bizarre Adventure, Alhaitam dans Genshin Impact, ou pour rester dans les FF, Sleipnir Harbard dans Final Fantasy XVI.

Il arrivera ce vendredi 29 septembre (probablement vers 5h du matin heure française vu les habitudes du jeu). Une arme cinq étoiles sera d’ailleurs offerte avec lui. Une nouvelle bannière l’accompagnera et on suppose qu’elle permettra d’obtenir son costume alternatif. Si vous ne connaissez pas trop Final Fantasy VII Ever Crisis, sachez que dans ce gacha, on a automatiquement les personnages mais il faut obtenir leurs armes en version 5 étoiles.

Le programme pour octobre

Et si vraiment, Sephiroth adulte et Morikawa vous manquent, vous aurez juste à patienter jusqu’au 6 octobre puisqu’à défaut d’être jouable à ce moment-là (car oui, il sera évidemment un jour jouable sous cette forme, Square Enix ne va pas refuser de l’argent facile), il y aura un évènement qui permettra de l’affronter en tant que boss.

Plus précisément, il y aura un donjon spécial qui permettra d’affronter une simulation de Sephiroth tel qu’il est dans Crisis Core. On a également eu droit à une première image pour l’évènement spécial Halloween de cette année qui se passera à Nibelheim. On imagine que cela ne devrait pas tarder, même si le jeu a eu un event estival en septembre…

En attendant, la mise à jour de ce vendredi marquera aussi le lancement d’un évènement lié au donjon du Reacteur Mako. En effet, votre score permettra de participer à un classement et d’espérer gagner des récompenses. Et vous pouvez récupérer dès maintenant un ticket pour tirer au hasard une arme cinq étoiles pour les personnages de First Soldier, 1000 gemmes et 20 bouteilles d’endurance.

L’avenir pour Final Fantasy VII Ever Crisis

Et pour se montrer rassurant en ce qui concerne le suivi de Final Fantasy VII Ever Crisis, Tetsuya Nomura a également évoqué les plans à plus long terme. Et notamment l’arrivée du jeu sur PC puisque l’on nous a confirmé qu’une version Steam était en préparation. Pas de fenêtre de sortie pour l’instant (Nomura a fait une blague en promettant que cela mettrait moins de deux ans) mais on sait au moins que l’on pourra bien récupérer sa progression mobile sur PC.

Au niveau du contenu aussi, Nomura a rappelé que les histoires d’Advent Children, Dirge of Cerberus et Before Crisis sont bien prévues pour Ever Crisis mais il faudra s’armer de patience. Effectivement, l’ajout d’un jeu se fera uniquement lorsque l’intrigue d’un autre déjà présent sera bouclée. Donc vu le rythme actuel en dehors de First Soldier…

Final Fantasy VII Ever Crisis est disponible sur Android et iOS et arrivera donc aussi un jour sur PC.