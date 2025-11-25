2B de NieR Automata s’invite dans le jeu mobile Final Fantasy VII Ever Crisis

Des nouveaux costumes qui sentent l’argent facile

La collaboration coulait de source pour Square Enix, qui possède les deux licences. Final Fantasy VII Ever Crisis aura bientôt droit à son crossover avec NieR Automata, comme des dizaines d’autres jeux mobiles. Cette collaboration répondra au nom de « The YoRHa No.2 Type B Intercept – Encounter in the City Ruins », et permettra notamment de combattre 2B qui apparaitra en tant que boss final d’une nouvelle mission.

Ce crossover ne vous permettra donc pas de jouer avec le personnage, mais ça sera un peu tout comme étant donné que Tifa aura droit à un costume spécial aux couleurs de 2B. Vu la popularité de Tifa et de 2B, voilà de quoi assurer un paquet de microtransactions pour Square Enix, et ce malgré les récompenses gratuites distribuées lors de l’événement. On retrouvera également un costume un peu différent pour Yuffie, qui devrait lui aussi faire raquer pas mal de fans des deux licences.

Final Fantasy VII Ever Crisis est disponible sur PC et mobiles.