Le film Super Mario Galaxy enregistre le meilleur démarrage de ce début d’année avec 372,5 millions de dollars

Presque aussi bien que le premier film

Le film Super Mario Galaxy est désormais sorti sur pas mal de territoires et il est déjà temps de faire un premier bilan de ses performances. En 5 jours, le film aura donc récolté 372,5 millions de dollars au box-office, dont 190 millions aux États-Unis (le territoire le plus important pour Illumination) et plus de 182 millions dans le reste du monde. Ce qui suffit largement pour enregistrer le meilleur démarrage de l’année, loin devant la belle performance de Project Hail Mary (Projet Dernière Chance chez nous), qui tenait le record depuis deux semaines avec 140 millions de dollars (sur 3 jours).

Par rapport au premier film Mario, cette suite fait quelques millions de moins (sans compter l’inflation) puisque le long-métrage précédent avait atteint les 375 millions de dollars. On vous l’accorde, la différence est minime, signe que le public avait hâte de retrouver le plombier dans les salles obscures. Reste maintenant à voir s’il aura les jambes nécessaires pour faire aussi bien que le premier film, qui dépasse les 1,36 milliard de dollars. Ce qui semble à peu près assuré, c’est de dépasser la barre du milliard, et c’est déjà plus que suffisant pour un film qui a nécessité 110 millions de dollars de production.