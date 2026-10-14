Le film Street Fighter sort aujourd’hui dans les salles françaises, une suite serait déjà en cours d’écriture

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Le monde n’avait pas forcément envie d’un nouveau Street Fighter, mais Capcom et Legendary nous l’offrent quand même. C’est aujourd’hui que cette nouvelle adaptation arrive dans les salles françaises, portée par Andrew Koji, Noah Centino et Callina Liang, qui interprètent respectivement Ryu, Ken et Chun-Li. À vous de vous faire votre propre avis sur le long-métrage, mais en coulisses, une suite serait déjà en préparation.

Street Fighter: Le Film // Source : Legendary

Mais tout dépend du box-office du premier film

Avant de savoir si un film Street Fighter 2 verra le jour sur grand écran, encore faut-il que celui qui vient de sortir réalise de bons chiffres au box-office. Ce qui n’est pas forcément gagné à l’heure actuelle en raison de prédictions assez basses (30 millions de dollars sur le premier week-end), même si celles-ci peuvent être déjouées. Cela dépendra du bouche-à-oreille des fans tandis que les premières critiques du film tardent à arriver.

Pour autant, le réalisateur Kitao Sakurai a de la suite dans les idées pour un second long-métrage. C’est ce qu’il révèle auprès de MovieWeb en déclarant que l’écriture aurait déjà commencé :

« C’est quelque chose que nous envisageons et sur laquelle nous travaillons. Je ne veux rien dire qui nous enferme dans une direction précise. Cela dépend aussi de la manière dont le public va réagir et s’il va adhérer à cette vision de l’histoire. Nous avons beaucoup d’idées et nous sommes en train d’écrire, mais je ne voudrais pas faire de promesses, dans un sens ou dans l’autre, sur ce que nous allons faire exactement. »

Attention à ne pas aller trop vite en besogne puisque l’on se rappelle d’un Warner Bros désormais très embêté depuis qu’il a officialisé la production d’un troisième film Mortal Kombat, alors que le deuxième long-métrage n’a pas du tout été à la hauteur des attentes commerciales. Décidément, les adaptations de jeux de combat ont peu de chances d’attirer les foules dans les salles.

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