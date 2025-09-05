Le film Street Fighter sera distribué par Paramount, et dévoile tout son casting en plus d’une date
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
Dévoilé au compte-goutte, le casting du film Street Fighter n’aura pas manqué de faire parler de lui. Il faut dire qu’avec des noms aussi étonnants qui vont de 50 Cent à David Dastmalchian, l’adaptation est allée piocher tous les profils pour donner vie aux personnages de la saga de Capcom. Legendary officialise aujourd’hui tous les noms qui vont figurer au casting de ce film, tout en annonçant que ce dernier sera finalement distribué par Paramount.
Pas l’ombre d’un JCVD cette fois
Le film Street Fighter de Kitao Sakurai ira donc sous l’aile de Paramount, qui a signé un deal avec Legendary pour la distribution des films de ce dernier pour les trois prochaines années. The Hollywood Reporter fait également le point sur tous les noms connus au sein de ce casting, avec une image à l’appui imitant l’écran de sélection du deuxième jeu. Et préparez-vous, il y a des noms étonnants dans le lot.
Voici le casting du film Street Fighter :
- Noah Centineo – Ken Masters
- Andrew Koji – Ryu
- Callina Liang – Chun-Li
- Joe “Roman Reigns” Anoa’i – Akuma
- David Dastmalchian – M. Bison
- Cody Rhodes – Guile
- Andrew Schulz – Dan Hibiki
- Eric André – Don Sauvage
- Vidyut Jammwal – Dhalsim
- Curtis “50 Cent” Jackson – Balrog
- Jason Momoa – Blanka
- Orville Peck – Vega
- Olivier Richters – Zangief
- Hirooki Goto – E. Honda
- Rayna Vallandingham – Juli
- Alexander Volkanovski – Joe
- Kyle Mooney – Marvin
- Mel Jarnson – Cammy
De plus, un premier synopsis a été partagé, bien kitsch (mais pouvait-on s’attendre à autre chose), et confirme que l’histoire de ce film aura lieu au début des années 90 :
« En 1993, Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo) sont replongés dans le combat lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour le prochain Tournoi mondial : un affrontement brutal où poings, destin et fureur entrent en collision. Mais derrière cette bataille royale se cache une conspiration mortelle qui les force à s’affronter et à affronter les démons de leur passé. Et s’ils échouent, c’est GAME OVER ! »
Une date de sortie a été confirmée pour le long-métrage, qui sera donc diffusé dans les cinémas américains le 16 octobre 2026, et sans doute dans les mêmes eaux en France.
Cet article peut contenir des liens affiliés