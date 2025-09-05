Le film Street Fighter sera distribué par Paramount, et dévoile tout son casting en plus d’une date

Pas l’ombre d’un JCVD cette fois

Le film Street Fighter de Kitao Sakurai ira donc sous l’aile de Paramount, qui a signé un deal avec Legendary pour la distribution des films de ce dernier pour les trois prochaines années. The Hollywood Reporter fait également le point sur tous les noms connus au sein de ce casting, avec une image à l’appui imitant l’écran de sélection du deuxième jeu. Et préparez-vous, il y a des noms étonnants dans le lot.

Voici le casting du film Street Fighter :

Noah Centineo – Ken Masters

– Ken Masters Andrew Koji – Ryu

– Ryu Callina Liang – Chun-Li

– Chun-Li Joe “Roman Reigns” Anoa’i – Akuma

– Akuma David Dastmalchian – M. Bison

– M. Bison Cody Rhodes – Guile

– Guile Andrew Schulz – Dan Hibiki

– Dan Hibiki Eric André – Don Sauvage

– Don Sauvage Vidyut Jammwal – Dhalsim

– Dhalsim Curtis “50 Cent” Jackson – Balrog

– Balrog Jason Momoa – Blanka

– Blanka Orville Peck – Vega

– Vega Olivier Richters – Zangief

– Zangief Hirooki Goto – E. Honda

– E. Honda Rayna Vallandingham – Juli

– Juli Alexander Volkanovski – Joe

– Joe Kyle Mooney – Marvin

– Marvin Mel Jarnson – Cammy

De plus, un premier synopsis a été partagé, bien kitsch (mais pouvait-on s’attendre à autre chose), et confirme que l’histoire de ce film aura lieu au début des années 90 :

« En 1993, Ryu (Andrew Koji) et Ken Masters (Noah Centineo) sont replongés dans le combat lorsque la mystérieuse Chun-Li (Callina Liang) les recrute pour le prochain Tournoi mondial : un affrontement brutal où poings, destin et fureur entrent en collision. Mais derrière cette bataille royale se cache une conspiration mortelle qui les force à s’affronter et à affronter les démons de leur passé. Et s’ils échouent, c’est GAME OVER ! »

Une date de sortie a été confirmée pour le long-métrage, qui sera donc diffusé dans les cinémas américains le 16 octobre 2026, et sans doute dans les mêmes eaux en France.