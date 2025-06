Le film Return to Silent Hill sortira en salles au mois de janvier 2026

Retour sur grand écran au début de l’année

Le site Deadline a fait le point sur l’alliance entre les trois studios que sont Cineverse, Bloody Disgusting et Iconic Event Releasing, qui s’associent pour assurer la sortie en salles de plusieurs films d’horreur dont ce Return to Silent Hill. On apprend ainsi que ce dernier devrait sortir aux Etats-Unis le 23 janvier 2026, donc peut-être le 21 janvier chez nous.

Malgré cette bonne nouvelle, toujours aucune nouvelle image à se mettre sous la dent concernant ce projet qui arrive vraiment au bon moment. Pour rappel, il adaptera les événements de Silent Hill 2 à sa sauce, en reprenant l’histoire de James et Mary respectivement incarnés par Jeremy Irvine et Hannah Emily Anderson. Pour s’assurer que l’esprit du jeu d’origine soit tout de même bien présent, le compositeur Akira Yamaoka s’occupera de la bande-son de ce film. Un gage de qualité pour, on l’espère, une adaptation plus réussie que les derniers films issus de la saga.