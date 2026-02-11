Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027
Comme tant d’autres licences made in PlayStation, Helldivers a conquis Hollywood, qui a décidé d’adapter la saga sur grand écran, principalement porté par l’envie de surfer sur le succès de Helldivers II. Les choses semblent avancer plutôt rapidement à ce sujet (contrairement à d’autres adaptations qui trainent des pattes), puisque le film a déjà trouvé un réalisateur en la personne de Justin Lin, connu pour ses films Fast & Furious. Voici maintenant qu’il a trouvé sa tête d’affiche avec un grand habitué des films d’action.
Lobo va défendre la Super Terre
Le site Deadline nous révèle que c’est Jason Momoa qui va porter ce film Helldivers sur les épaules, ce qui est un joli coup de la part de Sony. Vous le connaissez peut-être pour son interprétation d’Aquaman ou pour son rôle dans la première saison de Game of Thrones, mais le CV de Jason Momoa commence à être bien rempli, tant il est désormais fréquent de le voir en tête d’affiche d’un film d’action/aventure en ce moment (et pas que des bons, une pensée pour Minecraft).
Il retrouve ici Justin Lin après Fast and Furious 10 où il a joué l’antagoniste du film. On citera aussi son rôle (génial) de Ronon dans Stargate Atlantis, et on voit que l’acteur renoue avec son envie de science-fiction depuis Dune puisqu’il sera prochainement Lobo dans le film Supergirl.
Après avoir sauvé la Terre et la Porte des étoiles, Jason Momoa s’en va donc combattre pour la Super Terre. Tout cela sent le cabotinage assuré, et à vrai dire, c’est même ce que l’on recherchera pour une licence comme Helldivers. Le film Helldivers devrait sortir dans les cinémas américains le 10 novembre 2027, ce qui veut dire que le reste du casting devrait être dévoilé d’ici peu avec un tournage qui pourrait démarrer dans les prochains mois.
