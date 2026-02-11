Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Comme tant d’autres licences made in PlayStation, Helldivers a conquis Hollywood, qui a décidé d’adapter la saga sur grand écran, principalement porté par l’envie de surfer sur le succès de Helldivers II. Les choses semblent avancer plutôt rapidement à ce sujet (contrairement à d’autres adaptations qui trainent des pattes), puisque le film a déjà trouvé un réalisateur en la personne de Justin Lin, connu pour ses films Fast & Furious. Voici maintenant qu’il a trouvé sa tête d’affiche avec un grand habitué des films d’action.

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Helldivers II
Helldivers II
pc
ps5
xbox series

Date de sortie : 08/02/2024

« Rocket League est mort » : pourquoi le jeu de Psyonix et Epic Games traverse l’une des pires crises de son histoire

En savoir plus

Sur le même thème

Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le film Helldivers trouve son réalisateur, plutôt connu pour ses films Fast & Furious

Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 3 n’est pas du tout dans les plans d’Arrowhead, du moins tant que Helldivers 2 cartonne

Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Pour son arrivée sur Xbox, Helldivers 2 se place en tête des ventes du Microsoft Store

Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST

pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Helldivers 2 détaille ses obligations de guerre légendaires dans le cadre de sa collaboration avec Halo 3: ODST
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens
Inline Feedbacks
Voir tous les commentaires

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Jason Momoa sera la star du film Helldivers réalisé par Justin Lin (Fast & Furious), qui doit sortir fin 2027
Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Peter Molyneux dit avoir été très ému en visionnant la bande-annonce du prochain Fable
MercurySteam retente sa chance avec Blades of Fire, qui revient avec une version 2.0 et une version Steam
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MercurySteam retente sa chance avec Blades of Fire, qui revient avec une version 2.0 et une version Steam
Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent tous les deux sur Switch 2 avec quelques améliorations
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Subnautica et Subnautica: Below Zero arrivent tous les deux sur Switch 2 avec quelques améliorations
No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour
pc
ps5
xbox series
switch
ps4
xbox one
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : No Man’s Sky vous laisse jouer avec la gravité dans sa dernière mise à jour
Wild Sheep Studio (Wild) nous laissera nous occuper d’un bébé sanglier dans Adorable Adventures, prévu pour cette année
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Wild Sheep Studio (Wild) nous laissera nous occuper d’un bébé sanglier dans Adorable Adventures, prévu pour cette année
Pokémon Pokopia : nous avons joué à ce mélange de Minecraft et d’Animal Crossing qui pourrait bien surprendre tout le monde
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Pokémon Pokopia : nous avons joué à ce mélange de Minecraft et d’Animal Crossing qui pourrait bien surprendre tout le monde
Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Code Violet : La suite de l’un des pires jeux récents de la PS5 est déjà en développement
Mewgenics : Le dernier jeu du créateur de The Binding of Isaac est déjà un carton
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Mewgenics : Le dernier jeu du créateur de The Binding of Isaac est déjà un carton
Yakuza Kiwami 3 pourrait être le dernier épisode Kiwami, pour être remplacé par une autre série
pc
ps5
xbox series
ps4
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Yakuza Kiwami 3 pourrait être le dernier épisode Kiwami, pour être remplacé par une autre série
En plus de Romeo is a Dead Man, Grasshopper devrait sortir un autre jeu en 2026
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : En plus de Romeo is a Dead Man, Grasshopper devrait sortir un autre jeu en 2026
Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission
pc
Image d\'illustration pour l\'article : Silent Hill: Townfall sera enfin présenté cette semaine à l’occasion d’un nouveau Silent Hill Transmission
Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel’s Wolverine ne devrait pas donner de nouvelles avant ce printemps
MindsEye : Pendant que la direction du studio cherche encore des « saboteurs », Leslie Benzies s’écarte temporairement
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : MindsEye : Pendant que la direction du studio cherche encore des « saboteurs », Leslie Benzies s’écarte temporairement
Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Après Le Donjon de Naheulbeuk, Artefacts Studio s’attaque à une adaptation d’un jeu de plateau avec Terrinoth: Heroes of Descent
Le prochain opus de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le prochain opus de la saga The Dark Pictures, Directive 8020, sortira au mois de mai
Le hack’n slash Dragonkin: The Banished se dirige vers sa version 1.0 et sa sortie sur consoles, le 19 mars prochain
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Le hack’n slash Dragonkin: The Banished se dirige vers sa version 1.0 et sa sortie sur consoles, le 19 mars prochain
Kernel Hearts : L’action-RPG avec des magical girls va s’offrir une démo et sortira aussi sur les dernières consoles
pc
ps5
xbox series
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Kernel Hearts : L’action-RPG avec des magical girls va s’offrir une démo et sortira aussi sur les dernières consoles
Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février
Image d\'illustration pour l\'article : Chez Ubisoft, une grève majeure commence aujourd’hui et aura lieu jusqu’au 12 février
Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Monster Hunter Wilds fête son anniversaire avec une mise à jour majeure, et donnera des infos sur son extension cet été
Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Game Science nous montre de quoi le moteur de Black Myth: Zhong Kui sera capable dans une vidéo spéciale
Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
pc
ps5
Image d\'illustration pour l\'article : Marvel Tokon: Fighting Souls proposera 20 personnages jouables au lancement
Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
pc
ps5
xbox series
Image d\'illustration pour l\'article : Riot réduit drastiquement l’équipe en charge de 2XKO, le jeu de combat n’a pas réalisé les chiffres attendus
Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026
pc
ps5
xbox series
switch
switch 2
Image d\'illustration pour l\'article : Les 16 jeux vidéo les plus attendus de 2026