Once Upon A Katamari s’annonce et signera le 24 octobre une nouvelle entrée dans la licence barrée de Bandai Namco

À en (re)perdre la boule

2009, c’est l’année au cours de laquelle nous avons eu droit à Katamari Forever, le dernier épisode original et majeur de la saga. Bien des années et deux remasters plus tard, Once Upon A Katamari s’apprête à prendre le relais. Un épisode qui annonce toute suite la couleur via son trailer d’annonce : celle d’une recette intacte, ou presque.

Comme d’habitude, le scénario tient sur la moitié d’un post-it. Dans sa grande maladresse légendaire, le Roi fit tomber sur la Terre un parchemin qu’il venait de trouver, causant la destruction de la planète et la disparition du ciel étoilé. Pas le choix, le Prince va devoir (encore) réparer les bêtises de son père.

Et il n’existe nul autre moyen que de saisir son Katamari et de le faire rouler sur tout ce qui bouge à travers les époques, afin de créer de nouvelles étoiles. Outre l’objectif de former le Katamari le plus gros possible dans un temps limité, il y aura une fois encore des défis comme ramasser des choses bien précises, ne pas dépasser une certaine taille, ou encore d’atteindre la taille souhaitée le plus vite possible.

Dans le but de moderniser le concept, on comptera désormais sur des power-ups. Une fusée pour se propulser droit devant, un aimant pour attirer les objets ou bien un sablier pour les immobiliser, nous aurons cette fois des coups de pouce fort intéressants. Aussi, le Prince ne sera pas tout seul dans cette mission. Les personnages supplémentaires, appelés « Cousins », sont de retour et ils sont (très) nombreux, en atteignant un total de 68. Et la petite fonctionnalité sympathique et inédite est de pouvoir personnaliser leur bouille, leur corps, leur couleur et leur nom.

Autre nouveauté, des parties jusqu’à 4, en ligne ou en local, vous opposeront dans des matchs de KatamariBall. Toutes ces joyeusetés se vivront en compagnie d’une bande-son qui promet une nouvelle fois de nous mettre la pêche.

Once Upon A Katamari déversera sa frénésie contagieuse le 24 octobre sur PS5, Xbox Series, Switch et PC. Prévu de base en format physique et dématérialisé, notez que le titre bénéficiera d’une « King of All Sounds Edition », uniquement en numérique, contenant plein de musiques et de costumes venant d’anciens jeux.