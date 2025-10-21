Le DLC Donkey Kong Bananza aura droit à des événements mensuels, dont le premier débute la semaine prochaine
Rédigé par Jordan
Voir que Nintendo avait déjà prévu un DLC payant si tôt après la sortie de Donkey Kong Bananza a pu décevoir, même si la pratique est désormais trop courante aujourd’hui. Et voir que ce DLC est maintenant le théâtre d’événements limités au sein du jeu pourra accentuer ce sentiment, même si les acheteurs seront bien contents de retrouver un peu de contenu supplémentaire.
Des événements limités dans le temps
Nintendo a en effet annoncé la mise en place d’événements mensuels dans le DLC Île de DK et Course aux émeraudes de Donkey Kong Bananza, qui donneront peut-être envie de relancer le jeu tous les mois pour y découvrir de nouveaux défis (tout en tentant encore un peu plus celles et ceux qui n’ont pas acheté le DLC).
Le premier aura lieu du 28 octobre (dès 9 heures du matin) au 4 novembre prochain, et s’intitulera « Rondelles à gogo ». Il donnera accès à des courses spéciales avec des compétences prédéfinies en amassant les rondelles de banandium. En accomplissant ce challenge spécial, vous obtiendrez les statues d’Enguarde (série Donkey Kong Country) et de Bananza Kong (Donkey Kong Bananza). À voir si cela sera suffisant pour que les possesseurs du DLC relancent une partie de temps en temps.
Donkey Kong Bananza est disponible en exclusivité sur Nintendo Switch 2. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.
Date de sortie : 17/07/2025