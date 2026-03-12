Donkey Kong Bananza : Nintendo dévoile les inspirations et le fonctionnement du monde destructible à la GDC

Lors de la Game Developers Conference 2026 à San Francisco, Nintendo a levé le voile sur une partie des coulisses du développement de Donkey Kong Bananza, l’une des exclusivités Nintendo Switch 2 sortie l’année dernière. La présentation s’est particulièrement concentrée sur l’un des éléments clés du jeu, à savoir son monde entièrement destructible pensé autant pour le spectacle que pour le gameplay.

Jaquette de Donkey Kong Bananza
Donkey Kong Bananza
switch 2

Date de sortie : 17/07/2025

