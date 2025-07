Emplacements des Bananes de la Strate de la jonction – Donkey Kong Bananza

Où trouver tous les Cristaux de Banandium dans la Strate de la jonction

Pour ce guide, nous allons vous indiquer l’emplacement de chaque banane listée dans le jeu, dans le même ordre. La jonction est une zone transitoire du jeu, il n’y a donc pas énormément de bananes à récupérer. Notez que vous devrez avoir terminé la Strate du glacier et la Strate de la forêt pour débloquer toutes les bananes. En effet, il vous faut libérer les deux parties de la Fourche du voïd.

01) Entrée de la route du glacier

Après avoir retiré le voïd de la partie du glacier, revenez à votre point de chute pour trouver une banane engouffrée dans la neige.

02) Inflammonite vaincue !

Une fois le boss vaincu, des bananes vous attendent à votre arrivée.

03) Délice caché du glacier

Utilisez les missiles ennemis pour casser le mur ou bien le bananza Kong.

04) Chrono-casse : route du glacier

Utilisez votre bananza zèbre pour casser les blocs argentés du mécanisme.

05) Entrée de la route de la forêt

Après avoir retiré le voïd de la partie de la forêt, revenez à votre point de chute pour trouver une banane engouffrée dans la tête d’autruche.

06) Toxicadabra vaincue !

Une fois le boss vaincu, des bananes vous attendent à votre arrivée.

07) Délice caché de la forêt

Faîtes le tour en grimpant sur le mur à l’endroit indiqué pour récupérer la banane.

08) Chrono-casse : route de la forêt

Activez le mécanisme et détruisez les blocs le plus vite possible en lançant des projectiles sur ceux en hauteur. Sinon attendez d’avoir le bananza éléphant pour plus de facilité.

09) Arrivée à l’embranchement

Vous ne pouvez pas la manquer.

10) Délice caché de l’embranchement

Derrière un mur de terre en-dessous de l’embranchement.

11) Combat : duo magmatique

Payez Constructon pour débloquer le portail du défi. Placez-vous de façon à mettre les ennemis entre vous et la tourelle pour qu’ils se prennent les missiles lancés sur vous.

12) Cible en fuite

Payez Constructon pour débloquer le portail et dirigez-vous vers la première banane en esquivant les missiles.

13) Hors de portée

Lorsque vous arrivez à ce passage (voir ci-dessous), sautez sur le mur de bêton pour grimper et découvrir un mur de bêton plus petit. Attentez qu’un missile vous vise et décalez-vous au dernier moment pour créer l’ouverture.

14) Cible enfuie

Finissez simplement le parcours.

15) Tirade de Cranky – Jonction

Faites tomber Cranky de son nuage et écoutez sa tirade pour une nouvelle banane.

Et voilà, vous avez désormais tous les cristaux de banandium de la Strate de la Jonction pour Donkey Kong Bananza. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour dénicher les bananes des autres zones.