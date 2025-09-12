Donkey Kong Bananza : un DLC payant disponible dès aujourd’hui ainsi qu’une démo gratuite

DK rentre au bercail

Développé par l’équipe derrière Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza s’est rapidement imposé comme l’un de nos coups de cœur de l’année et déjà comme un incontournable de la Switch 2 (même s’il n’y a pas encore énormément de titres exclusifs pour le moment). Avec une aventure de base déjà généreuse, on ne peut que se réjouir de voir l’expérience prolongée. Reste que l’arrivée de ce contenu à peine deux mois après la sortie du jeu soulève quelques interrogations.

Fixé au prix de 29,99€, Donkey Kong Bananza : Île de DK et Course aux émeraudes est disponible dès maintenant et inclut une nouvelle zone pour notre duo, ainsi qu’un nouveau mode de jeu :

: une île pleine de nostalgie avec des lieux emblématiques comme la treehouse de DK, le navire Gangplank Galleon, et d’autres panoramas familiers. On pourra également interagir avec des personnages classiques tels que Diddy Kong, Dixie Kong, Cranky Kong, Rambi, et Squawks. Il sera également possible de décorer l’île avec des statues. Course aux émeraudes : un mode roguelike où l’on doit collecter des émeraudes dans certains niveaux déjà connus. Au cours des parties, il est possible de choisir des bonus aléatoires, mais aussi améliorer des compétences. De nombreuses récompenses sont à débloquer, notamment de nouveaux costumes pour DK et Pauline.

De plus, une démo gratuite du jeu de base est accessible sur l’eShop pour les indécis. Si cela ne parvient pas à vous convaincre, nous vous invitons à lire notre test.