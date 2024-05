El Shaddai: Ascension of the Metatron : Que vaut la version Switch de cet OVNI vidéoludique qui a plus de 13 ans ?

Mais avant de passer aux choses sérieuses, il est à savoir que El Shaddai: Ascension of the Metatron a été testé autant en mode docké que sur son mode tablette, et nous l’avons reterminé en environ 6h de jeu. Maintenant, revenons plus en détails sur cette production onirique et biblique qui a su autant époustoufler que frustrer les joueurs à l’époque.

El Shaddai, ou un périple aussi émerveillant que frustrant

A sa sortie, El Shaddai: Ascension of the Metatron était autant un ovni vidéoludique dans sa narration, sans forcément briller sur tout le reste. Le titre nous fait endosser le rôle d’Enoch, dans une aventure totalement biblique où notre héros devra enfermer définitivement sept anges déchus, et enfin rétablir la paix une bonne fois pour toutes sur le terre. Le soft arrive à y dégager une écriture intéressante basée sur le livre d’Enoch, et la plupart des rebondissements sont suffisamment captivant pour nous proposer une histoire envoutante. Il y aura quand même de légères zones d’ombre mais dans l’ensemble, la trame est l’une de ses forces et avec des personnages bien ficelés.

Là où le soft pêche globalement, sera dans son gameplay. Concrètement, le jeu propose pas mal de séquences de jeu avec du combat en arène, de la plateforme voire des phases en moto, mais sans que cela ne soit bien maitrisé. En effet, les combats en arène offrent de la baston bougrement confuse, imprécise mais surtout mollassonne. Le peu d’armes proposés durant tout le jeu (seulement trois), ne permet pas de varier les plaisirs sur les affrontements. Ils sont bien chorégraphiés certes, mais le tout manque de punch en plus d’être limité, et dénué d’un vrai système d’upgrade. Il y aura bien quelques subtilités avec des boss sympas et cette mécanique de purification d’arme pour faire plus de dégâts mais finalement, ce sera bien trop peu pour le titre qui n’a pas réussi à peaufiner son gameplay, et qui a mal vieilli bien des années après.

Pour la plateforme, c’est aussi une réelle déception. Les phases en 2D permettent de casser une certaine routine, mais celles en 3D manquent trop de précisions et sont qui plus est frustrantes. Si les phases en moto évoqué brièvement plus haut proposent un chouïa de diversité tout en étant anecdotique, le titre n’arrive jamais à se renouveler comme il faut en 6h de jeu. La jouabilité ne fera ainsi qu’agacer, sera bourré de lacune et aura une difficulté en dent de scie sur son mode normal.

Autant dire que la jouabilité est d’une frustration sans nom, bien que l’éclaircie proviendra largement de sa direction artistique. Même une décennie après, El Shaddai: Ascension of the Metatron a finalement bien vieilli. Cela est dû notamment au style cel shading qui fait des merveilles, et surtout sur le travail merveilleux de Takeyasu Sawaki, qui a bossé sur Okami et Viewtiful Joe. On y retrouve sa patte graphique intéressante avec des décors à la gouache, mais aussi des effets visuels aussi étranges que somptueux. Même après 13 ans, le soft est une merveille artistique et nous laisse encore pantois.

Idem pour la bande-son, qui fait un sans-faute. Les musiques composées par Masato Kôda (Devil may Cry, Monster Hunter etc…), proposent un vrai voyage sonore et reste bien en accord avec le titre. Incontestablement, c’est un bonheur à écouter comme les doublages anglais ou japonais, qui font largement le boulot.

La version Switch soignée, mais juste un portage de plus

Maintenant que la piqûre de rappel est passée sur ce qu’est El Shaddai: Ascension of the Metatron et ce qui l’a empêché d’être un jeu beaucoup plus marquant, que vaut cette version switch que nous avons testée ? Pour être honnête, il n’y a vraiment rien de nouveau, surtout graphiquement. On retrouve globalement le même aspect graphique que la version PC sortie 3 ans plus tôt. Rien n’a réellement été retouché, si ce n’est que les graphismes sont un peu plus lisses, les cinématiques également, et que l’optimisation reste un peu plus fluide que les moutures PS3 ou Xbox 360 de l’époque.

Il est à noter cependant des chutes de framerate sur les phases de plateformes en 2D ou encore de petits bugs de collisions. Chose qui fait un peu tâche dans un jeu qui est assez vieillot de base, et sachez que l’on retrouve cependant une bonne maniabilité avec la switch en main, ou même sur le mode docké. Concrètement, le tout se joue très bien sur la console de Nintendo, et devrait sûrement faire plaisir aux joueurs qui l’ont ratés jadis.

Côté contenu enfin il est identique à la version PC, à une exception près. En plus des doublages anglais ou japonais, un mode bonus fera cependant son apparition contrairement à la mouture PC. Une fois le jeu terminé, vous aurez en effet accès au roman Lucifer’s Fall Chronicles of Ceta se déroulant après la fin du jeu, ainsi que l’artbook qui va avec. En sachant que ce dernier est quand même payant sur Steam (11.59 €), autant dire que le geste est plutôt louable de l’offrir une fois le titre terminé. De même, il faut savoir que le roman en question qui se débloque une fois le jeu fini n’est pas disponible sur la version PC, ce qui fait que la version Switch aura à minima un léger avantage sur cet aspect.

Pour terminer, que penser de cette mouture Switch de El Shaddai: Ascension of the Metatron ? Il s’agit là d’un portage qui fait finalement le strict minimum. Si le côté hybride de la switch est un gros avantage car vous pourrez y jouer en mode portable ou docké, force est de constater que l’on retrouve ici un jeu qui a pris de l’âge, et dont on se coltine les mêmes défauts et qualités que le jeu original. Si l’on excepte le fait que le mode bonus apporte un petit contenu supplémentaire et qui plus est gratuitement, la plus-value de cette version Switch est moindre si vous l’avez déjà fait ou si vous le possédez sur PC. Toutefois, les joueurs découvrant le soft auraient tort de passer à côté de cet OVNI vidéoludique qui s’il est imparfait dans le gameplay comme certains aspect de la progression voire la narration, est clairement à faire ne serait-ce pour l’expérience artistique et narratif qu’il apporte.