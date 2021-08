El Shaddai: Ascension of the Metatron arrivera finalement sur PC le 1er septembre

On sait depuis quelques temps que El Shaddai: Ascension of the Metatron va avoir droit à une version PC, mais on ne savait pas quand ce portage arriverait. C’est désormais chose faite avec le studio Crim qui confirme que le titre sera disponible dès le mois prochain sur Steam.

Une version PC au prix fort

Cette nouvelle version du jeu sortira donc le 1er septembre prochain et sera proposée à 39,99 €, ce qui n’est pas rien pour un jeu qui date d’il y a 10 ans, et plusieurs bonus numérique seront disponibles à l’achat séparé, comme un artbook et la bande-son en version numérique. Le tout sera proposé dans un pack Deluxe à 79,99 €, qui sera en promotion durant les deux premières semaines de commercialisation.

Pour rappel, la version PC de El Shaddai: Ascension of the Metatron comprendra également un épilogue inédit qui prend la forme d’un roman, nommé Lucifer’s Call.