El Shaddai va prochainement faire son ascension sur Nintendo Switch

Quelque peu oublié après sa sortie durant la génération PS3/Xbox 360, El Shaddai: Ascension of the Metatron s’est offert un comeback inattendu l’année dernière avec la sortie d’une version PC. Le studio Crim ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et souhaite faire connaître ce titre en le rendant accessible à la plus large audience possible, et c’est pourquoi il vise désormais la Switch.

Un nouveau portage inattendu

Le studio nous apprend aujourd’hui que El Shaddai: Ascension of the Metatron va bien s’offrir une version Switch dans les semaines à venir, sans préciser quand pour le moment.

Crim compte bien attendre le onzième anniversaire du jeu qui aura lieu le 28 avril pour nous en dire plus sur cette version Switch, à travers une présentation dédiée à cette nouvelle édition. Tout porte à croire que cette version ressemblera plus ou moins à celle que l’on a récemment pu découvrir sur PC, sauf en cas de surprise.

Si vous souhaitez en savoir plus sur ce jeu d’action atypique qu’est El Shaddai: Ascension of the Metatron, n’hésitez pas à consulter notre récent test de la version PC.