Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Jordan
L’attente autour de Persona 6 continue, et si l’on s’attend à avoir des nouvelles du projet pour le 30ème anniversaire de la saga, on peut patienter en se tournant vers le nouveau projet de Kouji Okada. Si ce nom ne vous dit rien, sachez qu’il a co-créé la série Shin Megami Tensei et, justement, Persona, et qu’on ne l’avait plus revu depuis des années sur un nouveau jeu. Il effectue aujourd’hui son retour chez Compile Heart (Hyperdimension Neptunia) avec Villion: Code, un autre RPG avec des lycéens.
Pas de sortie occidentale pour le moment
Villion: Code nous raconte l’histoire de personnages piégés dans une bulle qui a recouvert toute une ville, alors que des monstres commencent à apparaitre pour attaquer les humains.
On y suit un groupe de lycéens de la Adhvan Resilience Research Academy, à savoir :
- Le protagoniste (au nom à choisir) : 17 ans, membre de l’équipe de basket, décrit comme un jeune homme talentueux ayant sauté une classe
- Sushiro : 19 ans, meilleur ami du protagoniste, capitaine de l’équipe de basket et très protecteur envers ses amis
- Anastasia : 18 ans, membre du club de cosplay qui compte beaucoup de fans, assez froide sauf avec ses amis les plus proches
- Oliver : 15 ans, membre de l’équipe de débat, peu populaire à cause de son caractère hautain
- Chloe : 14 ans, adore la nature et a une mémoire eidétique
- Marika : 13 ans, cousine du protagoniste qui est vue comme sa petite soeur, très enjouée
Les six devront combattre les GEMs, ces monstres apparus en ville, notamment en voyageant au travers du « Sankhara Spacetime », un donjon géant qui est basé sur les dix péchés capitaux de l’humanité. Oui, cela devrait vous rappeler quelque chose, ce qui n’est pas étonnant vu le CV de Kouji Okada.
Pour ce qui est des combats, on retrouve ici des affrontements mi-temps réel, mi-tactique, dans des arènes fermées où vous devrez bien coordonner les attaques de vos coéquipiers. Nos héros seront équipés de bras pouvant prendre la forme d’armes spéciales, les Genomes Arms, et vous pourrez switcher de « bras » à la volée, notamment lorsqu’un ennemi vous attaque afin d’effectuer une parade parfaite.
Pour le moment, Villion: Code ne dispose que d’une date de sortie japonaise, calée au 25 mai prochain sur PS4, PS5, Switch et Switch 2.
Cet article peut contenir des liens affiliés