Le co-créateur de Shin Megami Tensei et Persona revient avec un nouveau RPG, Villion: Code

Pas de sortie occidentale pour le moment

Villion: Code nous raconte l’histoire de personnages piégés dans une bulle qui a recouvert toute une ville, alors que des monstres commencent à apparaitre pour attaquer les humains.

On y suit un groupe de lycéens de la Adhvan Resilience Research Academy, à savoir :

Le protagoniste (au nom à choisir) : 17 ans, membre de l’équipe de basket, décrit comme un jeune homme talentueux ayant sauté une classe

(au nom à choisir) : 17 ans, membre de l’équipe de basket, décrit comme un jeune homme talentueux ayant sauté une classe Sushiro : 19 ans, meilleur ami du protagoniste, capitaine de l’équipe de basket et très protecteur envers ses amis

: 19 ans, meilleur ami du protagoniste, capitaine de l’équipe de basket et très protecteur envers ses amis Anastasia : 18 ans, membre du club de cosplay qui compte beaucoup de fans, assez froide sauf avec ses amis les plus proches

: 18 ans, membre du club de cosplay qui compte beaucoup de fans, assez froide sauf avec ses amis les plus proches Oliver : 15 ans, membre de l’équipe de débat, peu populaire à cause de son caractère hautain

: 15 ans, membre de l’équipe de débat, peu populaire à cause de son caractère hautain Chloe : 14 ans, adore la nature et a une mémoire eidétique

: 14 ans, adore la nature et a une mémoire eidétique Marika : 13 ans, cousine du protagoniste qui est vue comme sa petite soeur, très enjouée

Les six devront combattre les GEMs, ces monstres apparus en ville, notamment en voyageant au travers du « Sankhara Spacetime », un donjon géant qui est basé sur les dix péchés capitaux de l’humanité. Oui, cela devrait vous rappeler quelque chose, ce qui n’est pas étonnant vu le CV de Kouji Okada.

Pour ce qui est des combats, on retrouve ici des affrontements mi-temps réel, mi-tactique, dans des arènes fermées où vous devrez bien coordonner les attaques de vos coéquipiers. Nos héros seront équipés de bras pouvant prendre la forme d’armes spéciales, les Genomes Arms, et vous pourrez switcher de « bras » à la volée, notamment lorsqu’un ennemi vous attaque afin d’effectuer une parade parfaite.

Pour le moment, Villion: Code ne dispose que d’une date de sortie japonaise, calée au 25 mai prochain sur PS4, PS5, Switch et Switch 2.