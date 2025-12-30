Persona : Atlus parlera enfin du futur de la série en 2026, pour le trentième anniversaire

Un beau cadeau à la clé pour cet anniversaire ?

S’il y a bien une année où Atlus ne peut pas se permettre de rester silencieux à propos de Persona 6, c’est bien 2026. L’année prochaine, la saga Persona fêtera ses 30 ans, et le studio doit donc marquer le coup avec de grandes annonces. Lors de ses vœux de fin d’année adressés au site 4Gamer (, le directeur créatif de la série, Kazuhisa Wada, a donc sous-entendu le fait qu’Atlus va bel et bien prendre la parole pour évoquer le futur de Persona :

« La série Persona fêtera son 30e anniversaire en 2026. En témoignage de notre gratitude envers tous, nous préparons de nombreuses initiatives à l’échelle mondiale, alors restez à l’affût ! De plus, nous pensons que 2026 nous offrira l’occasion d’évoquer les développements futurs de la série. Les préparatifs avancent à grands pas et toute l’équipe d’ATLUS mettra tout en œuvre pour susciter l’enthousiasme autour de Persona. C’est pourquoi nous comptons sincèrement sur votre soutien continu ! »

Beaucoup de mots un peu vague étant donné qu’il peut très bien s’agir de nouveaux spin-offs ou de remasters pour la saga Persona, plutôt qu’un vrai sixième épisode, mais on se raccrochera tout de même à l’espoir qu’Atlus a sans doute envie de marquer le coup pour cet anniversaire.