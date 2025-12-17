Le bilan de votre année passée sur Steam est disponible, quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué cette année ?

Pour voir si vous avez enfin joué à votre backlog ou non

Si vous préférez jouer sur PC plutôt que sur console, on imagine que la rétrospective Steam vous parlera un peu plus et sera plus représentative de votre année. En vous connectant sur votre compte, vous pourrez ainsi voir le nombre de jeux que vous avez pu lancer cette année, tout comme le nombre de succès débloqués. Valve vous donne aussi quelques informations intéressantes en vous laissant voir le pourcentage de temps passé sur des jeux sortis avant 2025, puisqu’il sait bien que les utilisateurs Steam ont un backlog long comme le bras et que jouer à des nouveautés n’est pas forcément une priorité.

Vous retrouverez également des détails sur les genres que vous affectionnez le plus, mais aussi les jeux sur lesquels vous avez passé le plus de temps, en fonction de chaque mois de l’année, avec une frise chronologique qui permet de faire le point sur 2025 en un clin d’œil (avec beaucoup trop de Hades 2 et de Baldur’s Gate 3 chez votre serviteur ici présent). N’hésitez pas à nous dire en commentaire quels sont les jeux qui apparaissent dans votre bilan !