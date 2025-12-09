À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé
Publié le :
2 commentaires
Rédigé par Jordan
C’est désormais une tradition. Quand la fin d’année se rapproche à grands pas, les constructeurs et les boutiques en ligne comme Steam vous proposent de faire le point sur vos douze derniers mois de jeu via un récapitulatif personnalisé. Cette année, c’est Sony qui ouvre le bal avec le PlayStation Wrap-Up, qui vous permet de voir combien d’heures votre PS5 (ou votre PS4) a chauffé en 2025.
Votre bilan personnalisé sur les consoles PlayStation est maintenant disponible
Si vous souhaitez savoir à quoi vous avez le plus joué durant cette année sur votre console PlayStation, vous pouvez vous rendre sur la page officielle du PlayStation Wrap-Up qui est désormais en ligne.
Celle-ci vous offrira un récapitulatif personnalisé de votre année 2025 sur PS4 et PS5, en faisant le point sur le top 5 de vos jeux les plus joués. Vous y trouverez aussi tout un tas de statistiques comme le ratio entre le nombre d’heures sur des jeux solo et celui sur des jeux multijoueurs, mais aussi les trophées marquants que vous avez pu débloquer au cours de ces derniers mois. Un bilan qui permet de voir sur quel jeu on a passé beaucoup d’heures, parfois plus que de raison. De plus, vous obtiendrez un avatar PSN en récompense, et ce jusqu’au 8 janvier prochain.
N’hésitez pas à partager en commentaire avec nous votre petit top 5 !
Cet article peut contenir des liens affiliés