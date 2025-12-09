À quels jeux avez-vous le plus joué sur PS4 et PS5 en 2025 ? Sony fait le point avec un récapitulatif personnalisé

Votre bilan personnalisé sur les consoles PlayStation est maintenant disponible

Si vous souhaitez savoir à quoi vous avez le plus joué durant cette année sur votre console PlayStation, vous pouvez vous rendre sur la page officielle du PlayStation Wrap-Up qui est désormais en ligne.

Celle-ci vous offrira un récapitulatif personnalisé de votre année 2025 sur PS4 et PS5, en faisant le point sur le top 5 de vos jeux les plus joués. Vous y trouverez aussi tout un tas de statistiques comme le ratio entre le nombre d’heures sur des jeux solo et celui sur des jeux multijoueurs, mais aussi les trophées marquants que vous avez pu débloquer au cours de ces derniers mois. Un bilan qui permet de voir sur quel jeu on a passé beaucoup d’heures, parfois plus que de raison. De plus, vous obtiendrez un avatar PSN en récompense, et ce jusqu’au 8 janvier prochain.

N’hésitez pas à partager en commentaire avec nous votre petit top 5 !