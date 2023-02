Metro : Le prochain jeu de la saga avance bien et serait complétement jouable en interne

Avec 31 AAA dans les tuyaux, Embracer a du pain sur la planche pour les prochaines années. Saber Interactive est au travail sur plus d’une dizaine de ces titres tandis que l’on sait que Crystal Dynamics et Eidos Montréal en ont cinq de leur côté. Parmi tous les studios de grande taille acquis par le groupe, on retrouve aussi 4A Games, à qui l’on doit les jeux Metro dont Metro Exodus. Si l’on savait déjà que cette équipe travaillait sans relâche sur le prochain jeu de cette saga, on a appris cette semaine que le projet semblait être bien plus avancé qu’on pourrait le croire.

Prochain arrêt : l’annonce du jeu

Le fait que 4A Games travaillait sur un nouveau Metro n’était pas un secret puisque c’est le studio lui-même qui l’avait affirmé à la fin de l’année 2020. Mais depuis cette date, le projet a bien progressé si l’on en croit l’insider Tom Henderson.

Ce dernier révèle sur son site Insider Gaming que le prochain Metro, qui serait une suite à Metro Exodus, est désormais entièrement jouable en interne. Ce qui veut donc dire qu’une annonce cette année est hautement probable, même s’il ne faut sans doute pas attendre ce nouvel épisode avant l’année prochaine. Henderson indique que le jeu devrait reprendre la formule traditionnelle de la saga, mais peu de détails sont encore connus à ce sujet.

Tous les regards seront donc tournés vers l’E3 et le Summer Game Fest pour une potentielle annonce.