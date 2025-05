L’adorable The Lonesome Guild nous montre davantage son gameplay en vidéo et annonce une démo

Le pouvoir de l’amitié

Initialement dévoilé au cours de l’ID@Xbox Showcase en février dernier, The Lonesome Guild nous mettra dans la peau d’un fantôme amnésique qui devra faire s’unir un groupe de six Marginaux. Ces animaux qui ne se connaissent absolument pas arriveront, ensemble, à repousser la solitude qui ronge le monde d’Etere. Une entraide et une camaraderie dont on est témoin dans un nouveau trailer.

L’action-RPG des milanais de Tiny Bull Studios nous présente donc quelques images appuyant la force de groupe dans laquelle il faudra puiser pour passer des obstacles ou devenir plus puissant. Ainsi, les énigmes et puzzles se résoudront moyennant de l’entraide.

Du côté des combats, renforcer l’amitié envers les uns et les autres donnera l’accès à davantage de compétences à déverrouiller via l’expérience traditionnelle. Enfin, vous pourrez défaire ennemis et boss grâce aux compétences uniques de chacun et à des synergies rendues possibles notamment via le passage rapide d’un combattant à l’autre. Des attaques spéciales surpuissantes feront également partie de votre arsenal pour vous sortir des situations les plus délicates.

The Lonesome Guild arrivera cet automne sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, et une démo est donc désormais jouable en vous rendant sur la page Steam du jeu.