DON’T NOD éditera The Lonesome Guild, un action-RPG tout mignon prévu pour cet automne

L’amitié pour lutter contre la solitude du monde

The Lonesome Guild nous propose d’incarner un petit fantôme amnésique qui se réveille dans un monde envahi par le brouillard et la tristesse. Son but sera alors de retrouver les six membres d’un groupe d’adorables animaux, afin que ces derniers puissent lutter contre la corruption grâce à leurs compétences uniques, mais aussi grâce au pouvoir de l’amitié. Car c’est en effet en renforçant leurs liens qu’ils deviendront plus forts, notamment autour d’un bon feu de camp où chacun pourra s’étendre sur son histoire.

Un action-RPG plein de couleurs en vue isométrique où l’on pourra aussi mettre nos méninges à l’épreuve avec quelques énigmes qui nous demandent de passer d’un compagnon à un autre. Lorsque le combat débutera, il faudra utiliser les bonnes synergies pour créer des combos entre les différents membres de l’équipe.

The Lonesome Guild est pour l’instant prévu pour une sortie à l’automne 2025, et sera disponible sur PC via Steam, PlayStation 5 et Xbox Series.