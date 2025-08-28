La version PC de Battlefield 6 se présente dans un trailer qui fait évidemment tout exploser
Fort d’une bêta plus que réussie, attirant des millions de personnes, Battlefield 6 est bien parti pour offrir une sérieuse concurrence à Call of Duty cette année. La licence revient de loin, mais elle semble tenir ici un épisode qui fera plus l’unanimité que les précédents. Mais les objectifs de ventes d’Electronic Arts seront malgré tout très difficiles à atteindre, alors mieux vaut commencer à mettre le paquet côté marketing.
La (probable) meilleure version s’illustre en vidéo
Attendez-vous à ce que le matraquage médiatique commence maintenant qu’il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie de ce Battlefield 6. Et Electronic Arts commence par une bande-annonce qui s’attarde sur la version PC de son FPS.
Une version déjà entrevue par beaucoup via la bêta, mais qui nous est ici présentée sous son meilleur jour, avec tout ce qu’elle apportera. C’est-à-dire de la 4K, un framerate sans limite, du support pour les écrans ultra-larges et des tonnes et des tonnes d’options pour celles et ceux qui s’amusent à toucher à tous les potards. Et bien entendu, le jeu disposera d’une compatibilité avec toutes les technologies du moment, du FSR d’AMD au DLSS de Nvidia, en passant par le XeSS d’Intel.
Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
