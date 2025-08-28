La version PC de Battlefield 6 se présente dans un trailer qui fait évidemment tout exploser

La (probable) meilleure version s’illustre en vidéo

Attendez-vous à ce que le matraquage médiatique commence maintenant qu’il ne reste plus que quelques semaines avant la sortie de ce Battlefield 6. Et Electronic Arts commence par une bande-annonce qui s’attarde sur la version PC de son FPS.

Une version déjà entrevue par beaucoup via la bêta, mais qui nous est ici présentée sous son meilleur jour, avec tout ce qu’elle apportera. C’est-à-dire de la 4K, un framerate sans limite, du support pour les écrans ultra-larges et des tonnes et des tonnes d’options pour celles et ceux qui s’amusent à toucher à tous les potards. Et bien entendu, le jeu disposera d’une compatibilité avec toutes les technologies du moment, du FSR d’AMD au DLSS de Nvidia, en passant par le XeSS d’Intel.

Battlefield 6 sera disponible dès le 10 octobre prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.