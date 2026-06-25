La version complète de Ratatan a encore besoin de temps et voit sa sortie être décalée à cet automne

L’été sera moins rythmé que prévu

Le jeu d’action-rythme rogue‑lite a beau avoir profité d’un accès anticipé pendant plus d’un an, il n’est pas encore tout à fait prêt pour sa véritable sortie. C’est ce que la RataTEAM nous explique sur Steam en décalant la sortie de Ratatan du 16 juillet au 15 octobre :

« Tout d’abord, nous nous excusons pour ce silence radio ; mais comme c’est souvent le cas pour les jeux, l’approche de la dernière ligne droite implique une charge de travail supplémentaire considérable — corrections de bugs, imprévus, etc. — sur laquelle toute l’équipe s’est concentrée. Durant cette période, il est apparu clairement que pour atteindre un niveau de qualité optimal, nous avions besoin de plus de temps pour corriger les bugs et peaufiner le jeu. Par conséquent, la nouvelle date de sortie pour toutes les versions est fixée au 15 octobre 2026. Nous vous présentons nos sincères excuses pour les désagréments occasionnés. »

Le producteur du jeu, Sakajiri Kazuto, explique que le studio utilisera ce temps nécessaire pour améliorer la partie online du jeu, ainsi que les différentes versions du titre sur certaines plateformes.

Sortir en juillet aurait permis au titre d’attirer plus d’attention qu’en octobre, période complètement bouchée par d’autres sorties. Mais difficile de reprocher au studio de vouloir prendre le temps nécessaire pour peaufiner l’expérience, même si cela veut dire se frotter à une forte concurrence.

Ratatan est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Switch 2.