La version 2.2 de Zenless Zone Zero est en ligne, avec un nouveau personnage à débloquer

Faites place à l’escouade Obole

La mise à jour 2.2 de Zenless Zone Zero est à présent disponible et elle vous permet de découvrir de nouveaux événements ainsi qu’une nouvelle quête principale pour faire le plein de récompenses, mais pas seulement. Outre les nouvelles activités, la communauté aura surtout de l’intérêt pour la possibilité d’invoquer le personnage de Seed, agent de rang S de type Attaque et Électrique. Celle-ci a été mise en avant dans de nombreuses vidéos afin que l’on se familiarise avec elle avant de dépenser tous nos polychromes sur sa bannière.

Elle sera remplacée d’ici quelques semaines par Orphie, autre agent de rang S inédit, tandis que Gâchette est de retour sur une bannière limitée dès aujourd’hui, avant de laisser sa place à Evelyne.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, Xbox Series, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.