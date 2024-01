Piranha Bytes (Elex) confirme être en danger mais fait tout pour éviter la fermeture

Aucun studio possédé par Embracer ne doit se sentir très serein en cette grande période de restructuration du groupe. Les licenciements se font de plus en plus nombreux et personne ne semble être à l’abri, même les équipes possédant une grande renommée. Il y a quelques jours, on pensait que Piranha Bytes était la dernière victime d’Embracer en raison de signaux inquiétants, et s’il faut bel et bien s’inquiéter pour cette équipe, tout ne semble pas encore être perdu.