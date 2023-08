La série TV Fallout sera diffusée en 2024 sur Amazon Prime Video

Bientôt un teaser ?

Oui, la série Fallout sera bien diffusée quelque part dans l’année 2024 sur le service d’Amazon. Mais 2024, c’est large, et une date plus précise aurait été la bienvenue, même si l’on peut comprendre que tout le monde soit dans le flou étant donné la situation qui règne à Hollywood en ce moment (suite à la grève des scénaristes et des acteurs et actrices).

📍 Vault 33

Location: Los Angeles Fallout, an original series, coming to Prime Video in 2024 pic.twitter.com/tlHh2WutF4 — Prime Video (@PrimeVideo) August 23, 2023

Au moins, on sait qu’il ne faut maintenant patienter plus que quelques mois, avec l’espoir de voir un premier teaser débarquer prochainement. Jusqu’ici, en dehors des photos prises à la volée sur le tournage, une seule image de la série a été diffusée. On sait que la série prendra place dans le Vault 33 à Los Angeles avec une histoire inédite à nous raconter qui se déroulera en parallèle de celle des jeux, mais c’est tout pour le moment.

Gardez donc un œil sur les futures mises à jour données par Amazon sur l’avancement de la série.