Fallout : La série TV racontera une histoire inédite qui se déroulera dans l’univers des jeux

En tournage depuis cet été, la série Fallout a commencé sa promotion avec une seule image pas bien riche en informations, mais très évocatrice pour les fans de la licence. Le show devrait bien entendu être bourré de références aux jeux, mais il n’essaiera pas d’adapter sictro sensu l’histoire de l’un des épisodes. C’est ce que Todd Howard confirme aujourd’hui, une nouvelle fois au micro de Lex Fridman, après nous avoir parlé du jeu Indiana Jones.

Une série autonome qui n’a pas besoin des jeux pour être comprise

La série Fallout qui est en préparation chez Amazon nous proposera donc une histoire inédite, séparée des jeux, mais qui se situera tout de même dans le même univers que ces derniers.

Howard révèle qu’avant que la série voit le jour, Bethesda avait reçu plusieurs proposition pour adapter la licence, mais toutes voulaient recréer le scénario de certains épisodes :

« Quand des gens voulaient en faire un film, ils voulaient raconter l’histoire de Fallout 3 ou celle de Fallout 4, et c’était « meh ». C’est pour cela, qu’on s’est dit « hey, faisons quelque chose qui existe dans le monde de Fallout ». Il ne s’agit pas de raconter l’histoire d’un des jeux. Racontons ici une histoire qui s’intègre dans le monde que nous avons construit, qui n’enfreint aucune de ses règles, qui peut faire référence à des choses dans les jeux, mais n’est pas une resucée des jeux. La série existe dans le même monde, mais elle est autonome et ajoute des choses. De plus, les personnes qui n’ont pas joué aux jeux, qui ne peuvent pas découvrir à quel point Fallout est cool et fou, peuvent regarder la série. »

Il faut dire que raconter l’un des récits des jeux déjà sortis pourrait être compliqué, tant la licence est attachée au système de choix qui façonne l’expérience des personnes qui y jouent.

Toujours aucune date de diffusion pour cette série Fallout, qui devrait arriver dans les prochains mois sur Amazon Prime Vidéo.