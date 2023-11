La réceptionniste Pokémon : La série en stop-motion de Netflix sortira le mois prochain

Après avoir envahi les cinémas avec le film Detective Pikachu, la licence Pokémon s’apprête à débarquer sur la plateforme de SVOD la plus populaire du monde avec sa série La réceptionniste Pokémon. Un drôle de projet créé par The Pokémon Company et Netflix en association avec Dwarf Studios, qui entend bien nous faire découvrir cet univers sous un univers grâce à la magie du stop-motion. On sait maintenant quand la série va être diffusée sur nos écrans, et c’est pour tout bientôt.