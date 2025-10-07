Les Chevaliers de Baphomet: Les Boucliers de Quetzalcoatl revient dans une version remasterisée

Une édition physique pourrait aussi voir le jour

Vous pourrez très prochainement retrouver les aventures de la journaliste Nico Collard et son acolyte George Stobbart dans Les Chevaliers de Baphomet: Les Boucliers de Quetzalcoatl – Reforged (aussi appelé Broken Sword – The Smoking Mirror: Reforged), qui donnera un coup de polish au deuxième jeu de cette saga.

Un remaster dans la lignée de celui du premier opus, avec une refonte pour afficher de la 4K, mais aussi un travail sur l’audio et notamment la bande-son du jeu, des aides pour celles et ceux qui s’agacent vite, des sauvegardes automatiques, ainsi que du contenu bonus comme des secrets à débloquer à la fin du jeu. Et si cela ne vous plait pas, vous pourrez toujours rebasculer sur l’expérience originale en un instant.

Les Chevaliers de Baphomet: Les Boucliers de Quetzalcoatl est prévu pour une sortie en 2026 sur PC, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch. Le studio prévoit d’ouvrir une campagne Kickstarter d’ici peu de temps pour l’aider à concrétiser à sortir une version physique du jeu, à priori une édition collector.